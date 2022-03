Ein neuer Spieltermin werde schnellstmöglich bekannt gegeben.

HSV-Vorstand Jonas Boldt bewertete die Entscheidung als "folgerichtig".

Ad

Der 40-Jährige fügte hinzu: "Wir sind in der aktuellen Lage leider nicht spielfähig und werden weiterhin in enger Abstimmung mit allen Beteiligten daran arbeiten, dass eine Weiterverbreitung der Infektionslage verhindert wird und wir schnellstmöglich wieder in den Wettbewerb einsteigen können."

Bundesliga "Einer der besten Innenverteidiger": Hernández-Berater kontert Kritik VOR 8 STUNDEN

Zuletzt waren die Corona-Sorgen im Fußball wieder deutlich größer geworden, so gab es unter anderem auch massive Ausbrüche beim Bundesligisten FSV Mainz 05 oder beim Hamburger Ligarivalen Fortuna Düsseldorf.

Das könnte Dich auch interessieren: Musiala vor besonderem Bayern-Rekord: Vorsicht, bissiges Bambi!

(SID)

Tuchel: “Kämpfen, solange wir genug Trikots haben”

Fußball Klarer Wahlsieg: Neuendorf zum neuen DFB-Präsident gewählt VOR 10 STUNDEN