Der Hamburger SV hat mit sieben Wochen Anlauf und großem Willen endlich seinen zweiten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Das Team von Trainer Tim Walter gewann am 6. Spieltag gegen den SV Sandhausen mit 2:1 (0:0), Moritz Heyer (90.+6) traf am Ende einer turbulenten Schlussphase entscheidend.

David Kinsombi (74.) hatte den HSV per Foulelfmeter in Führung gebracht, zudem sah Sandhausens Marcel Ritzmaier wegen unsportlichen Verhaltens Gelb-Rot (73.) - und dennoch kassierte der Favorit noch einmal den Ausgleich durch Janik Bachmann (87.).

Mit nun neun Punkten klettert der HSV auf Rang acht der Tabelle und hat vorerst nur zwei Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei, den Nordrivale Werder Bremen inne hat. Sandhausen (4) steht auf Rang 16 in der Abstiegszone. Seinen zuvor einzigen Saisonsieg hatte Hamburg im Juli zum Auftakt bei Erstliga-Absteiger Schalke 04 (3:1) gefeiert.

Ligue 1 Ohne Messi und Neymar: PSG fegt Aufsteiger vom Feld VOR 4 STUNDEN

Gegen Sandhausen war der HSV über die gesamte Spieldauer das dominante Team, vergab aber zahlreiche Chancen. Allein in der ersten Hälfte hätten Robert Glatzel (6.), Tim Leibold (12.) und vor allem Manuel Wintzheimer (18./25.) treffen können. Auch in der zweiten Hälfte stand Sandhausens starker Torwart Patrick Drewes lange Zeit immer wieder im Weg.

Das könnte Dich auch interessieren: Windhorst bietet Hertha weitere Millionen an: "Werde niemals aufgeben"

(SID)

Boateng-Prozess: So erklärt das Gericht das Urteil

Bundesliga Doppelpack gegen Bayer: Haaland pulverisiert Uralt-Rekord VOR 5 STUNDEN