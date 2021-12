Der HSV erwischte einen Blitzstart und ging mit seiner ersten richtigen Chance in Führung. Die erste Ecke der Partie kam genau auf den Kopf von Robert Glatzel, der komplett frei am Elfmeterpunkt stand und souverän ins Tor köpfte (2.). Schalke brauchte dann etwas, um sich von dem frühen Schock zu erholen. Nach einer Ecke von Thomas Ouwejan kam Malick Thiaw zum Kopfball, setzte die Kugel aber auf das Tornetz (17.).

Aus dem Spiel heraus gelang den Gästen allerdings wenig, wohingegen sich der HSV immer wieder Möglichkeiten herausspielen konnte. Faride Alidou legte eine Hereingabe für Sonny Kittel ab, der bereits das erste Tor vorlegte. Auch dieses Mal bediente er Glatzel auf Höhe des Elfmeterpunkts, wo der Angreifer direkt aus der Drehung abzog, allerdings an Martin Fraisl scheiterte (24).

Kurz vor der Pause drehten beide Teams noch einmal auf und boten einen offenen Schlagabtausch. Nach einer unglücklichen Kopfballabwehr von Reinhard Ranftl kam Thomas Reis vor dem Sechzehner zum Abschluss, setzte seinen Versuch allerdings knapp über den Kasten der Gäste (35.). Schalke versuchte es mal wieder mit einem Distanzschuss: Rodrigo Zalazar platzierte seinen Schuss aufs rechte Eck, Marko Johansson war allerdings zur Stelle (37.). Nur drei Minuten später versuchte es Alidou von der linken Sechzehnerkante. Er traf allerdings nur das Außennetz.

Nach der Pause kam Schalke deutlich besser ins Spiel und hätte nach acht Minuten den Ausgleich erzielen können. Sebastian Schonlau und Johansson spielten einen riskanten Doppelpass im eigenen Sechzehner, Darko Churlinov spritzte dazwischen und stand frei vor dem schwedischen Schlussmann, doch er schoss rechts am Tor vorbei.

Auch wenn Schalke nun leicht die Oberhand hatte, blieb es ein offener Schlagabtausch. Kittel flankte den Ball auf den rechten Pfosten, wo Bakery Jatta die Kugel mit der Brust mitnahm, allerdings an Fraisl scheiterte (63.). Nachdem Ouwejan mit einem Schuss nur Thiaw traf, versuchte es der eingewechselte Marius Bülter rechts im Sechzehner, aber auch er musste sich Johansson geschlagen geben (67.). Quasi im direkten Gegenzug schickte David Kinsombi Kittel, der aus spitzem Winkel aber nur den Außenpfosten traf (68.).

In der Schlussphase spielten dann nur noch die Gäste, die auf den mittlerweile verdienten Ausgleich drängten. Immer wieder fehlten nur Zentimeter zum Torerfolg der Gäste. Rechts im Sechzehner kam Churlinov erneut zum Abschluss, Johansson parierte jedoch (72.). Kurz darauf köpfte Ko Itakura eine Ecke aus fünf Metern nur knapp über das Tor (73.). Der Japaner erlöste dann seine Mannschaft kurz vor dem Ende und erzielte den mehr als verdienten Treffer für die Gäste. Bülter kontrollierte ein hohes Zuspiel sehr stark und legte quer für Itakura, der aus fünf Metern nur den Fuß hinhalten musste (87.).

Die Stimmen zum Spiel

Dimitrios Grammozis (Schalke 04): "Zunächst einmal war es ein sehr intensives Spiel. Wir sind denkbar schlecht gestartet mit dem Rückstand durch das Eckballtor. Aber ich muss der Mannschaft wirklich ein Kompliment machen. Wir haben hier heute beim HSV gespielt und was die Jungs vor allem in der zweiten Hälfte abgerissen haben, wie wir den HSV zurückgedrängt haben und immer wieder reingegangen sind, war top. Ich finde, dass das 1:1 heute schmeichelhaft für den HSV ist."

Marius Bülter (Schalke 04): "Auf jeden Fall ist der Punkt insgesamt zu wenig. Wenn man sieht, was wir heute für Chancen vergeben haben, muss man sich schon ärgern, dass wir nur einen Punkt mitgenommen haben. Es war natürlich risikoreich, wie Hamburg hinten herausgespielt hat. Wir hatten ein, zwei Situationen, wo es knapp war. Aber Churlinov muss den machen. Er ärgert sich aber am meisten darüber."

Moritz Heyer (Hamburger SV): "Wir sind heute nicht so gut in die Partie gekommen, konnten uns spielerisch nicht wie gewohnt befreien. Der Ausgleich kurz vor Schluss ist extrem bitter, auch wenn das 1:1 über die intensiven 90 Minuten wohl gerecht ist."

Jonas Meffert (Hamburger SV): "Unterm Strich ist das 1:1 verdient. Schalke hat uns alles abverlangt. Wir haben zwar gekämpft und alles reingehauen, aber uns fehlte der letzte Wille, zu null spielen zu wollen. Wir waren am Ende nicht mehr frisch genug."

Der Tweet zum Spiel

Das fiel auf: Fehlende Effizienz kostet Punkte

Diese Aussage trifft im Endeffekt auf beide Seiten zu. Der HSV war noch im ersten Durchgang die überlegenere Mannschaft und war insgesamt auch deutlich besser, wenn es darum ging, sich in den gegnerischen Sechzehner zu spielen und Chancen zu kreieren. Allerdings gingen die Hausherren viel zu leichtfertig mit ihren Möglichkeiten um und verpassten es, eine höhere Führung zu erspielen. Schalke hingegen wurde in Halbzeit eins lediglich durch Distanzschüsse oder Standardsituationen gefährlich, was sich allerdings nach der Pause änderte. Vor allem in der Schlussphase schnürten die Gäste den HSV in der eigenen Hälfte ein und erspielten sich Großchance um Großchance. Angesichts der Chancen ist für beide Teams ein Punkt eigentlich zu wenig.

Die Statistik: 2,72

Am Ende des Spiels stehen bei den Schalkern "Expected Goals" von 2,72 zu Buche, die Knappen konnten dennoch nur kurz vor dem Ende der Partie ihren einzigen Treffer erzielen. Der HSV kommt auf der Gegenseite nur auf 0,66 "Expected Goals".

