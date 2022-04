Der Torjäger schloss einen Alleingang eiskalt ab, vorausgegangen war ein Ballverlust von Bakery Jatta.

Vor 15.034 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion ließen sich die Gäste von dem frühen Rückstand zwar nicht aus dem Konzept bringen, fanden aber gegen die defensiv orientierten Störche kein Durchkommen.

Die erste HSV-Großchance machte Holstein-Torhüter Thomas Dähne in der 54. Minute reaktionsschnell gegen Robert Glatzel zunichte. Auch in der Folgezeit konnten die Hamburger ihre klaren Feldvorteile nicht in Tore ummünzen.

Nach dem Zünden von Pyro durch HSV-Fans wurde die Partie kurz nach Spielbeginn für zehn Minuten unterbrochen. Wegen der Rauchentwicklung schickte Schiedsrichter Daniel Schlager beide Mannschaften vorübergehend in die Kabinen. HSV-Trainer Tim Walter und Sportvorstand Jonas Boldt gelang es unterdessen, beruhigend auf den HSV-Anhang einzuwirken.

