In der vierten Minute der Nachspielzeit war der Bremer Roger Assalé beim Stand von 0:1 im Strafraum nach einem Zweikampf mit dem Schalker Henning Matriciani zu Fall gekommen. Zuvor gab es einen ganz leichten Kontakt. Schiedsrichter Tobias Stieler ließ die Situation zunächst weiterlaufen.

Dann jedoch schaltete sich Videoschiedsrichter Christian Dingert ein. Daraufhin schaute sich Stieler die Szene noch einmal an und entschied auf Strafstoß.

Niclas Füllkrug schnappte sich den Ball und verwandelte den Elfmeter zum 1:1-Endstand.

Die Sportliche Leitung der Elite-Schiedsrichter*innen des DFB schrieb dazu auf der DFB-Website: "Die TV-Bilder bringen hier keine Evidenz, die es erfordert, dass es klar und offensichtlich falsch war, dass es in dieser Situation keinen Strafstoß gegeben hat. Eine Intervention des Video-Assistenten war hier nicht angemessen."

Schiedsrichter-Leitung kündigt Aufarbeitung an

Eine eindeutige Kritik am VAR. Diese äußerte die Sportliche Leitung der Elite-Schiedsrichter*innen auch an einer Szene aus dem Spiel Bayer Leverkusen und dem VfL Bochum und einer Strafstoß-Szene am 12. Spieltag in der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Greuther Fürth.

Deshalb kündigte die Leitung an, diese Situationen "aufzuarbeiten". "Nachdem es jetzt lange Zeit sehr gut lief und die hohe Eingriffsschwelle bei den Interventionen von Video-Assistenten insgesamt gut akzeptiert wird, weil sie bisher auch weitestgehend einheitlich umgesetzt wurde, ist es jetzt die Aufgabe, diese drei Vorgänge im Sinne der bisherigen Linie aufzuarbeiten und nochmal klar festzustellen, dass die Abläufe im Spiel und die Evidenz des Bildmaterials die Grundlage einer Intervention sein müssen", beschrieb die Leitung das weitere Vorgehen.

Zudem wurde nochmal klar gestellt: "Besteht absolute Klarheit über einen Fehler (zum Beispiel Leverkusen-Bochum), dann erfordert das auch eine Intervention. Ist das aber nicht der Fall (zum Beispiel Schalke-Bremen), dann muss es bei der Entscheidung auf dem Feld bleiben. Und detektivische Detailarbeit spricht hier nicht für Evidenz."

