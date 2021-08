Dynamo Dresden kam im Spitzenspiel gegen den SC Paderborn unter die Räder und verpasste es, Regensburg (12 Punkte) an der Spitze abzulösen. Die Sachsen verloren 0:3 (0:3) und belegen mit zehn Punkten Relegationsplatz drei, punkt- und torgleich mit St. Pauli. Der SCP (11) rückte auf den zweiten Rang vor.

Nachdem Absteiger Schalke 04 Samstagabend mit dem 3:1 (1:1) bei Fortuna Düsseldorf den ersten Heimsieg gefeiert hatte , fand auch Bremen durch den am Mittwoch verpflichteten Ducksch (39., Handelfmeter nach Videobeweis/53.) und Nicolai Rapp (90.+4.) mit nun acht Punkten in die Erfolgsspur zurück. Schalke hat einen Zähler weniger, der Hamburger SV hinkt den Erwartungen nach dem 0:0 am Samstag beim 1 FC Heidenheim mit sechs Punkten weit hinterher.