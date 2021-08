"Mit dem Wechsel nach Kobe haben wir eine für alle Seiten passende Lösung finden können", erklärte der 45-Jährige.

Auch Joshua Sargent steht vor einem Abgang. Der Stürmer war kurzfristig schon nicht mehr im Kader für das Pokalspiel am Samstag beim Drittligisten VfL Osnabrück (0:2). Sargent soll zu Norwich City in die Premier League wechseln. Bereits am Donnerstag war Stürmer Johannes Eggestein zum belgischen Klub Royal Antwerpen gewechselt.

Werder muss aufgrund der Einnahmeverluste in der Coronakrise und der wirtschaftlichen Folgen des Abstiegs dringend Transfererlöse erwirtschaften. Weitere Abgänge könnten daher folgen.

(SID)

