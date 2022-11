Paderborn blieb auch im vierten Ligaspiel nacheinander sieglos und verliert weiter Boden auf die Spitzenteams.

Die Gastgeber spielten seit der 8. Minute in Unterzahl: Torwart Jannik Huth sah nach einem Handspiel außerhalb seines Strafraums die Rote Karte, den anschließenden Freistoß setzte Bielefelds Robin Hack an die Latte. Janni Serra (40.) und der frühere Paderborner Sebastian Vasiliadis (45.+2) schlugen Kapital aus der Überlegenheit der Gäste. Von Paderborn war offensiv kaum etwas zu sehen.

Im Südwest-Derby siegten die Roten Teufel am Dienstagabend mit 2:0 (1:0) und liegen nur noch einen Punkt hinter dem Tabellendritten 1. FC Heidenheim. Derweil kassierte der KSC trotz couragierter Leistung die sechste Pflichtspielniederlage hintereinander.

Der FCK ging vor 43.852 Zuschauern am Betzenberg durch Goalgetter Terrence Boyd (34.) überraschend in Front. Karlsruhe, das zuvor mehr von der Partie hatte, steckte trotz Rückstand nicht auf und blieb engagiert. Doch das Team von Trainer Christian Eichner belohnte sich nicht für den Aufwand. Nach einem Konter machte Kenny Prince Redondo (86.) für den Aufsteiger alles klar.

St. Pauli verpasst Befreiungsschlag

Ungeschlagen am Millerntor, doch weiter tief im Tabellenkeller: Der FC St. Pauli hat beim 0:0 gegen Holstein Kiel einen Befreiungsschlag verpasst. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz, die lange nervös agierte, könnte im zweiten Teil des 16. Spieltags am Mittwoch auf einen Abstiegsplatz fallen.

Drei Siege, fünf Unentschieden - der ordentlichen Heimbilanz der Hamburger stehen nur zwei Auswärtspunkte gegenüber. Kiel liegt als Tabellenachter dagegen in Sichtweite zu den Spitzenteams und hätte durchaus mehr mitnehmen können. Lewis Holtby (35.) hatte in der ersten Halbzeit die große Chance zur Führung.

Fortuna Düsseldorf hat den möglichen Sprung in die Aufstiegszone durch das Ende seiner Siegesserie verpasst. Die Rheinländer gingen beim 0:2 (0:2) im Verfolgerduell bei Hannover 96 nach vier Pflichtspielerfolgen nacheinander erstmals wieder geschlagen vom Platz. Die Hausherren dagegen zogen an Düsseldorf vorbei und rangieren in unmittelbar Nähe zum Relegationsrang.

Hannover machte vor 24.100 Zuschauern bereits vor der Pause alles klar. Havard Nielsen (34.) brachte mit seinem siebten Saisontor die Mannschaft von 96-Coach Stefan Leitl in Führung. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel erhöhte Cedric Teuchert mit seinem sechsten Saisontreffer.

