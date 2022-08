Das Spiel beherrschte lange Düsseldorf, die Führung wäre schon in der ersten Halbzeit verdient gewesen. Doch Hoffmann köpfte den Ball vor 23.861 Zuschauerinnen und Zuschauern an die Querlatte (12.), Christian Gavory schnibbelte einen Freistoß an den Pfosten (32.) - und Rouwen Hennings, eigentlich ein extrem sicherer Schütze, vergab einen Foulelfmeter (34.). Andreas Linde parierte mit dem Fuß.

Beinahe folgerichtig kam somit die Fürther Führung: Nach einem Fehler des Düsseldorfer Innenverteidigers Jordy de Wijs und einem klugen Pass lupfte Hrgota den Ball sehenswert über Torhüter Florian Kastenmeier hinweg.

Ad

Hoffmanns Kopfballtor leitete eine wilde Schlussphase ein.

Bundesliga Werner-Treffer, Rote Karte, Eigentor - Leipzig bleibt sieglos GESTERN UM 15:28

Das könnte Dich auch interessieren: Plötzlich nur noch Reservist: Aubameyang Verlierer des Lewy-Deals

(SID)

Von der Bank zum Helden: Terzic schwärmt von Bynoe-Gittens

Bundesliga Kamada rettet Frankfurt einen Punkt - Ärger um VAR-Entscheidung GESTERN UM 15:27