Die Gastgeber gingen die Partie offensiv an, sie kombinierten sich gut in den Regensburger Strafraum, doch in der Kreation von Torchancen fehlte es an der letzten Konsequenz.

Gefährlicher waren da schon die Gäste: Zweimal tauchte Prince Owusu (36./45.+2) frei vor 2014er-Weltmeister Ron-Robert Zieler auf, zweimal parierte der Torwart erstklassig.

Nach der Pause flachte das Spiel ab, besonders von Hannover kam in dieser Phase zu wenig. Regensburg nutzte dies und prüfte Zieler erneut.

Nach Freistoß-Hereingabe von Leon Guwara scheiterte Jan Elvedi (75.) aus spitzem Winkel. Doch plötzlich wieder Hannover: Auf der anderen Seite hielt Jahn-Keeper Dejan Stojanovic einen Kopfball des eingewechselten Nicolo Tresoldi (79.). Kurz darauf lenkte Breitkreuz einen Schuss des ebenfalls frisch reingekommenen Antonio Foti ins Tor.

(SID)

