Terrence Boyd (9.) und Kenny Prince Redondo (86.) sorgten vor 39.579 Fans auf dem stimmungsvollen Betzenberg für den Lauterer Sieg. Jakov Medic (88.) verkürzte für die Gäste, die ihre erste Niederlage der Saison kassierten.

Den ersten Erfolg hingegen verbuchte Kiel. Nach dem Aus im DFB-Pokal setzte sich die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp in Überzahl in Magdeburg durch. Marco Komenda (18.) und Benedikt Pichler (59., Foulelfmeter) trafen für Holstein, Jason Ceka (43.) erzielte das Tor für den Aufsteiger, der nach einer Gelb-Roten Karte für Jamie Lawrence (57.) geschwächt war.

Die Kieler waren an den ersten beiden Spieltagen jeweils nicht über ein Remis hinausgekommen, zudem waren die Norddeutschen in der ersten Pokal-Runde am Drittligisten Waldhof Mannheim gescheitert. Magdeburg war gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt ebenfalls ausgeschieden.

Braunschweig wartet nach dem Pokalcoup gegen Hertha BSC immer noch auf das erste Liga-Tor und den ersten Punkt. Der Schwede Oscar Vilhelmsson erzielte per Lupfer in der 86. Minute den Treffer des Tages für Darmstadt. Der Ex-Braunschweiger Philipp Tietz war in der 49. Minute mit einem Foulelfmeter an Eintracht-Torwart Jasmin Fejzic gescheitert.

