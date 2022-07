Im 269. Frankenderby verbuchten die Clubberer die erste Möglichkeit: Nach Halbfeldflanke von Jan Gyamerah köpfte Christoph Daferner den Ball in Richtung Tor, konnte Fürths Schlussmann Andreas Linde aber nicht ernsthaft gefährden (2.).

Nur wenig später wurde es erneut brenzlig im Fürther Strafraum: Jens Castrops Flankenversuch von der rechten Seite wurde immer länger und länger und klatschte schließlich an den linken Innenpfosten – ehe Daferner aus sieben Metern an Lindes starker Reaktion scheiterte (8.).

Nach einer Viertelstunde machte es Nürnbergs Stürmer dann besser: Tim Handwerker eroberte im Mittelfeld den Ball und flankte vom rechten Strafraumrand an den zweiten Pfosten. Dort legte Kwadwo Duah per Kopf quer. Linde war noch mit einer Faust dran, konnte aber nicht verhindern, dass Daferner den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte (15.).

Die Führung des Clubs war verdient – Fürth hingegen blieb im ersten Durchgang sehr unauffällig. Stattdessen hatte die Mannschaft von Neu-Trainer Marc Schneider sogar noch Glück, dass sowohl Johannes Geis per direktem Freistoß (31.) als auch Duah mit zwei weiteren Schussversuchen (34., 38.) nicht auf 2:0 erhöhten.

Im zweiten Durchgang waren die Gäste bemüht, wirklich zwingend wurde es bei den Fürthern dennoch nicht. Erst nach über einer Stunde erspielte sich das Kleeblatt die erste nennenswerte Möglichkeit. Der eingewechselte Tobias Raschl scheiterte aus fünf Metern halbrechts an Christian Mathenia (65.).

Nürnberg hingegen fuhr nur noch selten Entlastungsangriffe – hätte dann aber plötzlich auf 2:0 erhöhen können. Kapitän Florian Hübner scheiterte nach einer Ecke per Kopf an einer Glanztat von Linde (69.), wenig später parierte Fürths Keeper auch den Versuch von Joker Taylan Duman (72.).

In der Schlussviertelstunde warf Fürth dann noch einmal alles nach vorne. So musste Mathenia bei einem flachen Abschluss von Max Christiansen eingreifen (79.).

Dann aber schlug Nürnberg eiskalt zu: Nach einer Kombination der eingewechselten Erik Wekesser und Duman stand Joker Manuel Wintzheimer im Zentrum völlig frei und schob aus sechs Metern ein – die Entscheidung (82.).

So feierte der Club den ersten Derby-Heimsieg seit fünf Jahren. Fürth hingegen ist noch nicht so richtig in der zweiten Liga angekommen und tritt mit einem Punkt nach zwei Spielen auf der Stelle.

Der Tweet zum Spiel:

So fühlt sich ein Nürnberg-Fan nach dem Derby-Sieg.

Das fiel auf: Die Neuzugänge treffen

Die Nürnberger Verantwortlichen dürften sich beim Schlusspfiff gegenseitig auf die Schultern geklopft haben. Gleich zwei Neuzugänge sorgten für den ersten Derby-Heimsieg seit 2017. In der ersten Halbzeit sorgte der neu formierte Sturm aus Christoph Daferner (von Dynamo Dresden gekommen) und Kwadwo Duah (vom FC St. Gallen gekommen) für viel Wirbel, beschäftigten die Fürther Hintermannschaft immer wieder und sorgten im Alleingang (Duah mit dem Assist, Daferner mit dem Tor) für das 1:0. In der zweiten Halbzeit wiederum machte der ehemalige Hamburger Manuel Wintzheimer dann alles klar. Pikant: Der Neu-Nürnberger hat eine Fürther Vergangenheit, spielte von 2010 bis 2013 in der Jugend der Spielvereinigung.

Die Statistik: 5

2017 gelang dem 1. FC Nürnberg der letzte Heimsieg im Frankenderby. Fünf Jahre mussten die Fans also auf diesen Moment warten.

