Marvin Pieringer (44.) traf für den SC Paderborn, Etienne Amenyido (84.) gelang das 1:1. Das vermeintliche 2:1 für den SCP durch Sirlord Conteh (85.) wurde nach Videobeweis wegen Abseits nicht gegeben. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Conteh doch zum 2:1 für die Gäste, 107 Sekunden später glich David Nemeth (90.+3) für die Hausherren aus.

In der 51. Minute hatte SCP-Keeper Jannik Huth einen Foulelfmeter von Leart Paqarada pariert. Vorausgegangen war ein Foul von Marcel Hoffmeier an Manolis Saliakas. Huth parierte damit den dritten Elfer in der 2. Liga in Folge.

Ad

Der schärfste Konkurrent der Ostwestfalen, Darmstadt 98, kam gegen den 1. FC Heidenheim über ein 2:2 (1:0) nicht hinaus. Braydon Manu (36.) schoss das Führungstor für die Lilien, Patrick Mainka (70.) gelang das Ausgleichstor. Frank Ronstadt (76.) markierte das 2:1 für die Hausherren, doch Tim Kleindienst (82.) schaffte den erneuten Gleichstand. Paderborn und Darmstadt liegen damit zählergleich an der Spitze der 2. Liga.

Serie A Inter kassiert erste Pleite - Lazio springt vorerst an die Spitze VOR 18 STUNDEN

Im dritten Samstagsspiel gewann der Karlsruher SC mit 2:0 (1:0) gegen Hansa Rostock und feierte den dritten Sieg in Folge. In der Tabelle sprang der KSC auf den sechsten Rang mit nun zehn Punkten. Philip Heise (18.) brachte die Karlsruher mit einer herrlichen Direktabnahme verdient in Führung. Malik Batmaz (40.) erhöhte für die Karlsruher.

Das könnte Dich auch interessieren: Alu-Festival bei Wasserschlacht: Freiburg jubelt dank Riemann-Patzer

(SID)

#SotipptderBoss: BVB zurück in der Spur - Torfestival in München

Champions League Respektlos? Bayern-Boss Kahn reagiert auf Spott-Vorwürfe aus Spanien UPDATE GESTERN UM 09:03 UHR