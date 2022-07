Am Freitag, 15. Juli, bestreitet der 1. FC Kaiserslautern den Auftakt in die 2. Bundesliga 2022/23 gegen Hannover 96 vor heimischer Kulisse.

Nach vier zehrenden Jahren in der 3. Liga haben sich die Roten Teufel ins deutsche Unterhaus zurückgekämpft. In der Relegation setzten sich die Lauterer gegen Dynamo Dresden durch und besiegelten den Abstieg der Sachsen dank eines 2:0-Erfolgs im Rückspiel.

Nun will der FCK gegen Hannover die erste Duftmarke in der 2. Liga setzen. Das Auftaktspiel der 2. Bundesliga steigt am Freitagabend um 20:30 Uhr.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV, Livestream und Ticker.

2. Bundesliga: Kaiserslautern - Hannover live im TV

Das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 wird im Free-TV übertragen. Sat.1 strahlt den Auftakt der 2. Bundesliga aus. Die Vorberichterstattung beginnt um 19:00 Uhr. Die Partie ist auch im Pay-TV zu verfolgen. Sky Sport steigt um 20:00 Uhr ein und berichtet live aus Kaiserslautern.

2. Bundesliga: Kaiserslautern - Hannover live im Stream

Der Auftakt der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 ist auch im Livestream abrufbar. Ran.de überträgt die Partie ab 19:00 Uhr im kostenlosen Livestream. Mit einem gültigen Sky-Abonnement ist der Zugriff auch über die Sky-Go-App möglich.

2. Bundesliga live: Kaiserslautern - Hannover im Liveticker

