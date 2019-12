Das 18-jährige Sturmjuwel blieb anders als in seinen ersten beiden Bundesligaeinsätzen gegen die Würzburger Kickers am 20. Spieltag der laufenden Drittligasaison torlos (1:1). Die beste Möglichkeit vergab der Niederländer nach einer guten halben Stunde, als er mit einen Lupfer frei vor Gästekeeper Eric Verstappen scheiterte (28.). In der Schlussminute nahm Bayern-Trainer Sebastian Hoeneß den Angreifer zum Abschluss einer turbulenten Woche vorzeitig vom Feld.

Innenverteidiger Lukas Mai, der bereits zehn Mal im Kader des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga stand (ohne Einsatz), absolvierte die kompletten 90 Minuten im Defensivverbund der Münchner.

Video - Zirkzee sorgt für Jubiläumssieg der Bayern 00:30

Singh fliegt mit glatt Rot vom Platz

Einen rabenschwarzen Nachmittag, inklusive vorzeitigem Feierabend, erlebte hingegen der Neuseeländer Sarpreet Singh. Das 18-jährige Nachwuchstalent kassierte kurz vor der Pause nach einem überharten Einsteigen im Mittelfeld die glatt Rote Karte (39.). Neuzugang Leon Dajaku, der jüngst sein Profi-Debüt gegen den VfL Wolfsburg feierte, beackerte bis zu seiner Auswechslung in der 86. Minute die rechte offensive Außenbahn des Tabellen-15 und bereitete den Führungstreffer durch Kwasi Okyere Wriedt mit einer sehenswerten Einzelaktion vor (80.).

Oliver Batista Meier saß wie zuletzt in der Bundesliga gegen den SV Werder Bremen und den VfL Wolfsburg 90 Minuten auf der Bank.

