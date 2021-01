Aufsteiger Türkgücü München hatte sich schon am Freitag im Vorderfeld der Tabelle etabliert. Bei Viktoria Köln siegte das Team von Trainer Alexander Schmidt am Freitag mit 2:0 (0:0) und feierte den vierten Dreier in Folge. Für die Kölner war es das fünfte Spiel in Serie ohne Sieg.