Sascha Mölders selbst äußerte sich kurze Zeit später auf Instagram zu Wort.

Er sei "schockiert", schrieb der 36-Jährige: "Heute war ich am Trainingsgelände, und mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht mehr zum Training erscheinen soll, beziehungsweise individuell trainieren soll, weil der Trainer es so wünscht."

Mölders steht seit 2016 bei 1860 unter Vertrag, sein Vertrag läuft noch bis 2022.

In 18 Liga-Spielen in dieser Saison für München erzielte er bislang fünf Tore. Zuletzt hatte es für den Traditionsverein zwei Liga-Pleiten in Folge gegeben.

Wie die "Münchener Abendzeitung" berichtet, soll Mölders zuletzt mehrfach mit anderen Spielern sowie Vereinsverantwortlichen aneinandergeraten sein.

(SID)

