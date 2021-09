Der Spieler sagte, dass er sich am nächsten Tag via "Facebook" bei seinem Gegenspieler entschuldigen wollte, "aber ich glaube, er hat das nicht bemerkt", so der Fußballer und erklärte: "Dazu möchte ich aber sagen, dass in der überhitzten Situation beide mit dem Kopf zugestoßen haben."

Der Sportler soll bei einem Spiel in der neunten österreichischen Liga zuerst einen Kopfstoß angedeutet und anschließend mit einem Kopfstoß seinem Gegenspieler das Nasenbein gebrochen haben. Das Opfer musste operiert werden. Für diesen Eklat sprach der Vorarlberger Fußballverband die Höchststrafe von 48 Spielen Sperre aus.

Der Spieler wurde bereits aus dem Verein ausgeschlossen. Vergangenen Sonntag wollte er dann seinen Mannschaftskollegen von Viktoria Bregenz zuschauen, allerdings ließ dies der Klub nicht zu.

Der Bregenzer Verein sprach ein sofortiges Betretungsverbot des Viktoria-Geländes aus. "Er ist dann ohne Reaktion wieder gegangen", berichtete der Viktoria-Präsident.

Es war nicht das erste Mal, dass der Fußballer in einem Spiel negativ auffiel: In den 43 Spielen, die er für die Bregenzer bestritt, sah er dreimal Rot und kassierte vier Gelb-Rote Karten.

