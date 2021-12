Rudi Völler von Bayer Leverkusen ist längst "in Sorge", Oliver Ruhnert von Union Berlin zeigt bereits Rückhol-Szenarien auf: Knapp eineinhalb Wochen vor dem Auftakt sorgt die Austragung des 33. Afrika Cups für reichlich Unruhe - und dies nicht nur in der Fußball-Bundesliga. Auch die ohnehin durch Corona stark gebeutelte Premier League blickt mit einiger Skepsis in das Hochrisikogebiet Kamerun, wo die Kontinentalmeisterschaft vom 9. Januar bis 6. Februar stattfinden soll.

Die Austragung sei "ärgerlich, aber es besteht nun mal eine Abstellungs-Pflicht", sagte Bayers Sport-Geschäftsführer Völler der "Bild". Keiner könne wegen der Pandemie und der grassierenden Omikron-Variante "aktuell einschätzen, wie sich die Lage entwickelt. Wir können nur hoffen, dass alles gut geht", ergänzte der 61-Jährige besorgt. Leverkusen muss in den kommenden Wochen auf Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) verzichten.

Hart trifft es auch Union, das seinen Top-Angreifer Taiwo Awoniyi für Nigeria abstellen muss. "Das ärgert uns und ist nicht gut für uns, weil wir ihn ohne jede Frage vermissen werden", sagte Ruhnert, der schon einen Plan B hat, "sollte Kamerun als Virusvariantengebiet eingestuft werden". Dann, so der Union-Manager, sei es "schwierig, diesen Afrika Cup so durchzuführen, wie er jetzt geplant ist".

In dem Fall würde Awoniyi innerhalb des Zeitfensters von 48 Stunden bis zum Beginn der Regelung "zurückreisen", um eine 14-tägige Quarantäne zu umgehen. Bedenken hegt Ruhnert aber auch, weil die Vereine "immer noch kein Hygienekonzept" vorliegen hätten: "Wir haben immer noch Schwierigkeiten nachzuvollziehen, wie der Ablauf ist." Aber am Ende sei es eben ein "offizielles Turnier".

Stars beklagen fehlenden Respekt von Klopp

Ein Turnier, das schon seit Jahren immer wieder für reichlich Kritik sorgt. Liverpools Teammanager Jürgen Klopp hatte die Veranstaltung angesichts des Zeitpunkts mitten in der Saison schon im vergangenen Jahr als "Katastrophe" für seine Reds bezeichnet.

Auch diesmal wirbelte Klopp mächtig Staub auf, als er anmerkte, dass für seine Superstars Mohamed Salah (Ägypten), Sadio Mane (Senegal) und Naby Keita (Guinea) im Januar noch ein "kleines Turnier" anstehe. Senegal-Coach Aliou Cisse klagte daraufhin, dass Klopp den Wettbewerb "erniedrigen" würde. Auch der ehemalige Manchester-Profi Patrice Evra kritisierte "fehlenden Respekt".

Klopp fühlte sich missverstanden. "Ich meinte nicht, dass es ein kleines Turnier ist. Ich habe nur gesagt, dass da noch ein Turnier ist. Das war ironisch gemeint. Es ist immer noch ein großes Turnier", sagte er. Liverpool verliere dadurch aber "seine besten Spieler".

Über 30 Spieler aus Englands Topliga sind für den Afrika Cup nominiert. Etwa vom FC Arsenal Nicolas Pepe (Elfenbeinküste) und Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun), Riyad Mahrez (Algerien) von Manchester City, Edouard Mendy (Senegal) vom FC Chelsea oder Leicester-Profi Kelechi Iheanacho (Nigeria).

Aus der Bundesliga sind es nach jetzigem Stand zwölf Profis, die nach Kamerun reisen und bis zu vier Spiele verpassen werden. Darunter Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun vom FC Bayern, Amadou Haidara (Mali/Leipzig) und Ramy Bensebaini (Algerien/Gladbach). Man habe das, so Ruhnert zähneknirschend, "zu respektieren".

