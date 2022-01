In Senegals Mannschaft stand im ersten Spiel der Vorrunden-Gruppe B auch Bundesliga-Legionär Bouna Sarr vom deutschen Meister Bayern München.

Mané wollte die Mühe seines zum Favoritenkreis gezählten Teams nicht überbewertet wissen. "Es war schwer, direkt ohne Vorbereitungsspiele ins Turnier einzusteigen. Deswegen war das Wichtigste, die maximale Zahl an Punkten zu holen, und das haben wir geschafft. Wir müssen uns aber natürlich noch steigern."

In seinen weiteren Gruppenspielen trifft Senegal, das bei der vorherigen Afrikameisterschaft 2019 in Ägypten erst im Finale an Algerien gescheitert war, auf Guinea und Malawi.



