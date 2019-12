LIVE

Espérance S. de Tunis - AS V. Club

Afrikanische Champions League - 27 Dezember 2019

Afrikanische Champions League - Erleben Sie das Fußball-Spiel zwischen Espérance S. de Tunis und AS V. Club im LIVE-Scoring bei Eurosport.de. Das Spiel beginnt am 27 Dezember 2019 um 20:00 Uhr. Mit unserer Live-Berichterstattung sind Sie hautnah dabei!





Wer gewinnt das Duell zwischen Espérance S. de Tunis und AS V. Club?

Umfangreiche Informationen zu Espérance S. de Tunis und AS V. Club. Mehr Fußball - Termine, Ergebnisse und Ranglisten/Tabelle.