Fußball

Allsvenskan: Mjällby-Stürmer Bergström trifft und reißt das Tor aus der Verankerung

In der schwedischen Liga Allsvenskan sorgt Jacob Bergström von Mjällby AIF im Spiel gegen Östersund FK für eine kuriose Szene. Der Stürmer geht im Strafraum so energisch in den Kopfball, dass er nicht nur das 1:0 erzielt, sondern gleichzeitig auch noch den linken Pfosten aus der Verankerung reißt. Der Einsatz lohnt sich: Mjällby gewinnt mit 1:0.

00:01:06, vor 15 Minuten