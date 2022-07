"Eine Chemotherapie machen und sich weitere drei Monate mit null Lebensqualität quälen? Nein, danke. Chemotherapie ist vom Speiseplan gestrichen", hatte Goram der schottischen Boulevardzeitung "Daily Record" gesagt.

Goram bestritt zwischen 1991 und 1998 260 Spiele für die Rangers und holte mit dem Klub zehn Titel, darunter fünfmal die Meisterschaft.

1999 wurde er in einer Fanumfrage zum größten Rangers-Keeper der Geschichte gewählt. Für Schottland bestritt er 43 Länderspiele und war bei den EM-Endrunden 1992 und 1996 dabei.

Nachdem Goram an Schizophrenie erkrankte, sangen die Fans statt wie zuvor "There's only one Andy Goram" (es gibt nur einen Andy Goram) "There's only two Andy Gorams" (es gibt nur zwei Andy Gorams).

