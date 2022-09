4500 Fans feierten das Comeback der 31 Jahre alten Torhüterin in der ausverkauften Arena im Südwesten Londons, etliche Stars wie Alexandra Popp und Lina Magull gratulierten in den Sozialen Medien.

Berger, bei der bereits 2017 eine aggressive Form von Schilddrüsenkrebs diagnostiziert worden war, bedankte sich "für die großartige Unterstützung". Ihrer enormen Vorfreude auf alles, was kommt, ließ sie freien Lauf: "Her mit dem Rest der Saison", schrieb die Vize-Europameisterin, die am Sonntag mit starken Szenen überzeugte. Berger hat großen Anteil daran, dass der englische Meister im zweiten Saisonspiel den ersten Dreier einfuhr.

"Sie ist eine Soldatin", sagte Chelseas Teammanagerin Emma Hayes voller Hochachtung im Klub-TV: "Sie ist zurück, hat ihren Kasten sauber gehalten und genau das gegeben, was das Team gebraucht hat."

Den Kampf gegen den zurückgekehrten Krebs hatte die deutsche Nummer drei nicht allein bestreiten müssen, nach der erschütternden Diagnose waren Berger die Herzen aus der Fußball-Welt nur so zugeflogen. Unter anderem hatte die Nationalmannschaft vor ihrem WM-Qualifikationsspiel in der Türkei ein Zeichen gesetzt, in dem die Spielerinnen in Aufwärmshirts mit der Botschaft "Wir für dich, Anne!" aufliefen.

Bereits das zweite Comeback

Berger hatte sich bereits beim ersten Mal, damals in den dunklen Tagen des Herbstes 2017, dazu entschieden, ihren Kampf gegen die schwere Krankheit öffentlich zu führen. Seinerzeit spielte sie für Birmingham City. Am Tag nach der schlimmen Diagnose ging Berger tatsächlich zum Training, zwei Wochen später wurde sie sechseinhalb Stunden lang operiert.

"Das Gefühl, einzuschlafen und nicht zu wissen, was passiert, war heftig", sagte sie im vergangenen Jahr in einem Interview. Es schloss sich eine höchst unangenehme Radio-Jod-Therapie an. Die Behandlung verlief erfolgreich, am 4. Februar 2018 gab sie ihr Comeback.

Dies ist ihr nun ein weiteres Mal gelungen.

(SID)

