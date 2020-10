Antonin Panenka ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der tschechischen Fußballgeschichte. 1976 gewann er mit der Nationalmannschaft der Tschechoslowakei das EM-Finale in Belgrad gegen die Bundesrepublik Deutschland. Panenka verwandelte den entscheiden Strafstoß im Elfmeterschießen mit einem frechen Lupfer in die Mitte, seither trägt diese Ausführung den Namen Panenkas.