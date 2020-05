Bastian Schweinsteiger hat eine Rückkehr ins Fußballgeschäft nicht ausgeschlossen, vorerst aber nicht im Blick. "Wenn irgendwann etwas Interessantes kommen wird, das mir Spaß macht, werde ich mir das überlegen. Aber wenn ich etwas mache, dann möchte ich auch gewinnen", sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Seine aktive Karriere hatte der 35-Jährige im Januar beendet. Zuletzt war Schweinsteiger für Chicago Fire in der Major League Soccer (MLS) im Einsatz. Aktuell ist er als Fernsehexperte für die "ARD" aktiv.

Der ehemalige Profi des FC Bayern München traut seinem Ex-Klub den Gewinn der Champions League zu. "Auch im europäischen Vergleich ist es eine Supermannschaft. Sie können die Champions League gewinnen, zumal Liverpool schon ausgeschieden ist", sagte Schweinsteiger.

Seine Ehefrau Ana Ivanovic kann sich ihren Ehemann gut an der Seitenlinie vorstellen. "Ich bin überzeugt, Basti wäre eines Tages auch ein großartiger Trainer. Er bringt die Leidenschaft dafür mit, kann gut mit Menschen umgehen und weiß viel über Fußball", sagte sie in einem Interview mit der "Welt am Sonntag".

