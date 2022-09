Die Vorfreude auf die neue Saison war in Leverkusen riesig. Nach dem souveränen dritten Platz in der vorangegangenen Spielzeit und der damit verbundenen Qualifikation für die Champions League, sollte nun der ganz große Angriff auf die Spitze ins Visier genommen werden.

Der Anspruch, endlich mal wieder um die Meisterschaft mitzuspielen, wurde zwar öffentlich nie kommuniziert, im Hintergrund taten die Verantwortlichen aber alles dafür, als veritabler Verfolger von Serienmeister Bayern München in Erscheinung zu treten.

Ad

Allen voran Sportdirektor Simon Rolfes wurde im Sommer für seine Arbeit überschwänglich gelobt, immerhin war es dem Ex-Profi gelungen die Verträge der beiden Superstars Patrik Schick und Florian Wirtz bis 2027 zu verlängern.

Bundesliga Azmoun "großes Vorbild": Bayer-Trainer Seoane unterstützt Iraner VOR 18 STUNDEN

Sowohl der Tscheche, der sich mit 24 Bundesligatoren in die Herzen der Anhänger geschossen hatte als auch das 19-jährige Juwel, das sich im März einen Kreuzbandriss zuzog, galten als erste Kandidaten auf einen Wechsel zu einem Top-Klub.

Leverkusen hielt alle Leistungsträger

Doch nicht nur die überraschenden Vertragsverlängerungen sorgten für Staunen bei der Konkurrenz, Leverkusen ließ keinen seiner zahlreichen Leistungsträger ziehen. Darüber hinaus verpflichteten die Rheinländer in Adam Hlozek ein vielversprechendes Talent, das bei mehreren europäischen Schwergewichten gehandelt wurde.

Während die Bayern und Borussia Dortmund die Abgänge ihrer jeweiligen Goalgetter vom Dienst, namentlich Robert Lewandowski und Erling Haaland, hinnehmen und sich damit neu ausrichten mussten, konnte Bayer-Trainer Gerardo Seoane auf eine eingespielte Mannschaft zurückgreifen, die in der Vorsaison über weite Strecken mit tollem Offensivfußball begeistert hatte (80 Tore in der Bundesliga bedeutete Vereinsrekord).

Ernüchterung in Elversberg

Wie schnelllebig der Fußball ist, wie rapide Vorfreude in Ernüchterung umschlagen kann, mussten die Protagonisten noch vor dem Bundesligastart feststellen. In der ersten Runde des DFB-Pokal setzte es bei Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg ein 2:3 und somit das Aus in ebenjenem Wettbewerb, der mutmaßlich als realistischste Titeloption galt.

Nicht nur ergebnistechnisch eine Blamage, die Niederlage kam nicht unglücklich zustande, sondern war hochverdient. Die Pleite im Saarland entpuppte sich rückblickend als böses Omen, die Werkself verlor in der Folge die ersten drei Bundesligaspiele (0:1 in Dortmund, 1:2 gegen Augsburg, 0:3 gegen Hoffenheim), ehe in Mainz der erste Dreier eingefahren wurde (3:0).

Erster Dreier, keine Wende

Doch, wer dachte, dass der Sieg bei den Rheinhessen der Startschuss für eine erfolgreiche Wende sein könnte, wurde enttäuscht. Niederlagen gegen Freiburg (2:3) und Club Brügge (0:1) in der Königsklasse machten sämtliche Hoffnungen zunichte. Zuletzt gab es in Deutschlands Beletage zwei Remis sowie immerhin einen 2:0-Achtungserfolg gegen Atlético Madrid in der Champions League.

Moussa Diaby - Bayer Leverkusen Fotocredit: Imago

Am Freitag kommt es in München zum Duell der Krisen-Riesen zwischen Leverkusen und den Bayern (20:30 Uhr im Liveticker ), mit mageren fünf Punkten rangiert die Mannschaft aus der Farbenstadt nach sieben Spieltagen auf Platz 15. Was sind die Gründe für die sportliche Talfahrt dieser gleichermaßen spielstarken wie ambitionierten Mannschaft?

Ähnlich wie den Bayern geht Bayer 04 die Effizienz dieser Tage ab. Das Team erspielt sich regelmäßig aussichtsreiche Torchancen, kriegt den Ball – anders als in der Vorsaison – aber nicht im gegnerischen Kasten unter. Insbesondere Schick, der ansonsten so verlässliche Knipser, vergab immer wieder hochkarätige Möglichkeiten.

Bayers Offensive lahmt

Insgesamt lahmt die hochveranlagte Offensive, auch die beiden Tempodribbler Moussa Diaby und Chelsea-Leihgabe Callum Hudson-Odoi suchen noch nach ihrer absoluten Top-Form, Hlozek und Winter-Neuzugang Sardar Azmoun brauchen offensichtlich noch etwas Zeit, um vollumfänglich zu funktionieren. Natürlich – und das gehört auch zur Wahrheit – fehlt mit dem verletzten Wirtz ein absoluter Unterschiedsspieler.

Seoane musste trotz des Wirtz-Ausfalls aber kaum an den viel zitierten Stellschrauben drehen, sondern das etablierte System mit in die neue Saison nehmen. Allerdings wirkt das gesamte Team dauerhaft gehemmt, ein individueller Fehler reiht sich an den nächsten.

Abwehr und Hradecky patzen regelmäßig

So auch im Defensivverbund. Der fehlenden Durchschlagskraft im Angriffsspiel wäre im Zweifel mit einer grundsoliden Abwehr beizukommen, allerdings zeigt sich auch die Hintermannschaft um Anführer Jonathan Tah verlässlich unverlässlich. Vor allem bei Standardsituationen fehlt den Leverkusenern stets die Ordnung, Ballverluste im Aufbau werden selbst von fußballerisch deutlich weniger begabten Gegnern eiskalt ausgenutzt, weil es an Abstimmung mangelt.

Lukas Hradecky fällt mit Ball ins Tor Fotocredit: Getty Images

Hinzu kommt, dass Kapitän Lukas Hradecky in dieser Saison gleich mehrfach folgenschwer patzte, jüngst unterlief ihm im Heimspiel gegen Bremen kurz vor Schluss ein Fauxpas, der den Hanseaten einen Zähler in der BayArena bescherte, in Brügge fiel er mit dem Ball in der Hand ins eigene Tor.

Seoane: "Ungenügende Leistungen"

"Uns ist der Start nicht wie gewünscht geglückt. Wir haben in zwei oder drei Spielen wirklich ungenügende Leistungen gezeigt und das Resultat eingefahren haben, das wir verdient haben", sagte Seoane im Vorfeld des Duells mit den Bayern auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Er ergänzte: "Es gab aber auch Spiele, in denen wir nicht effektiv genug waren und zu wenig aus den vielen Torchancen gemacht haben. Dann haben wir Tore gefressen, die durch individuelle Fehler entstanden sind." Eine treffende Analyse der - mit Blick auf Leverkusens Anspruch – desolaten Situation.

Seones Stuhl wackelt

Freilich, so sind die Mechanismen im Profi-Fußball, wird Seoane aufgrund des schwachen Starts infrage gestellt, die Zukunft des Schweizers ist ungewiss. "Wir halten an Seoane fest, weil wir davon überzeugt sind, dass die Wende mit ihm gelingt – und nicht, weil wir keine Alternativen haben", sagte Bayer-CEO Fernando Carro im Interview mit dem "Kölner Stadt Anzeiger" zur Situation des Übungsleiters. Dennoch sei es die grundsätzliche Pflicht den Trainermarkt "zu kennen und Zugang zu haben."

Eine Rückendeckung, die zwischen den Zeilen durchklingen ließ, dass das Vertrauen nicht unerschöpflich ist. Seoane weiß, dass das Geschäft schnelllebig ist, dass er zum Siegen verdammt ist. Allzu lange wird man sich einen andauernden Tiefflug unterm Bayer-Kreuz nicht mehr leisten können.

Das könnte Dich auch interessieren: Azmoun "großes Vorbild": Bayer-Trainer Seoane unterstützt Iraner

Nagelsmann trotzt der Krise: "Habe nicht an Rücktritt gedacht"

Bundesliga Azmoun unterstützt Proteste: "Lang leben die iranischen Frauen" UPDATE 27/09/2022 UM 12:47 UHR