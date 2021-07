Test vor Zuschauern

Gespielt wird in der MS Technologie-Arena in Villingen-Schwenningen. Im Stadion dürfen heute 6.000 Fans die Partie live auf den Rängen verfolgen.

Baumgart neu beim "Effzeh"

Auch der 1. FC Köln geht mit einem neuen Trainer in die Saison. Steffen Baumgart kam aus Paderborn und soll die Geißböcke wieder in ruhigere Fahrwasser führen. Die Kölner haben entgegen dem FC Bayern bereits zwei Testspiele in der neuen Saison absoviert. Gegen Fortuna Köln siegte die Baumgart-Elf mit 4:0, gegen den MSV Duisburg gab es ein 1:1.

Nagelsmann-Debüt gegen Köln

Beim FC Bayern gibt Trainer Julian Nagelsmann heute sein Debüt an der Seitenlinie. Der 33-Jährige folgt auf Erfolgstrainer Hansi Flick und soll für den Rekordmeister die zehnte Meisterschaft in Serie einfahren. Viele Stars werden im Bayern-Aufgebot aber noch fehlen. 13 EM-Teilnehmer der Bayern befinden sich noch im Urlaub, zudem fehlt auch Alphonso Davies verletzt.

Herzlich willkommen im Liveticker

Ab 16:00 Uhr meldet sich Martin Lehmann vom Testspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln. Pünktlich zum Anstoß könnt Ihr hier bei Eurosport.de im Liveticker das Geschehen verfolgen.

