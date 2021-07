Endstand: 1. FC Köln - Bayern München 3:2

90. Minute: Schlusspfiff

Das Spiel ist aus: Der 1. FC. Köln bezwingt den FC Bayern nach einem von beiden Seiten offensiv geführten Spiel mit 3:2. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann verliert damit sein Debüt beim Rekordmeister.

88. Minute: Lemperle zieht ab, Hoffmann sicher

Youngster Lemperle wird vor dem Strafraum nicht energisch attackiert und probiert es aus 17 Metern per Linksschuss. Hoffmann hat mit dem zentral platzierten Versuch keine Probleme.

84. Minute: Schindler verzieht

Kölns Neuzugang Ljubicic legt nach rechts raus zu Schindler, der aus 14 Metern halbrechts im Strafraum draufhält. Die Kugel fliegt jedoch zwei Meter über den rechten Winkel.

81. Minute: Schmitz entschärft den Freistoß

Den folgenden Freistoß aus 23 Metern halblinker Position bringt Cuisance mit Zug und Schnitt gefährlich an den Fünfer. Schmitz wirft sich mutig in den Ball und klärt per Kopf.

80. Minute: Schmitz sieht Gelb

Schmitz vertändelt den Ball vor dem eigenen Strafraum an Copado und kann sich dann nur mit einem Trikotzupfer helfen. Er war aber nicht letzter Mann, sodass es nur Gelb gibt.

75. Minute: Um ein Haar der Ausgleich!

Sarr wird über die rechte Seite herrlich von Cuisance freigespielt. Der Rechtsverteidiger hat Unmengen an Platz, dringt bis in den Strafraum vor und sucht Copado per Querpass am Fünfer. Schindler rettet mit der Fußspitze in letzter Sekunde zur Ecke.

71. Minute: Hoffmann rettet gegen Lemperle

Nach einem Steckpass von Schmitz schaltet Lemperle kurz hinter der Mittellinie schneller als Tanguy und zieht alleine Richtung Strafraum. Bayern-Torwart Hoffmann macht sich im Eins gegen Eins groß und und lenkt den Ball mit dem rechten Fuß knapp neben den Pfosten zur Ecke.

66. Minute: Andersson köpft knapp vorbei

Lemperle findet den eingewechselten Andersson mit einer maßgenauen Flanke von rechts. Der Kopfball des Schweden aus acht Metern geht nur Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

62. Minute: Copado geblockt, Hector vergibt

Mal wieder die Bayern: Sieb findet mit einer Flanke vom rechten Strafraumrand Copado. Der legt sich den Ball erst noch elegant an Ehizibue vorbei, bleibt dann aber mit dem wuchtigen Abschluss an Schmitz am Fünfer hängen. Quasi im Gegenzug kommt Hector nach Flanke von Kainz aus elf Metern per Volleyabnahme zum Abschluss. Der Aufsetzer landet in den Armen von Hoffmann.

56. Minute: Tor für Köln! Uth mit dem 3:2

Köln wieder in Führung! Nach einer Flanke von Kainz von der rechten Seite steigt Uth am Fünfer vollkommen unbedrängt hoch und nickt aus kurzer Distanz rechts unten ein. Da hat die Zuordnung in der Bayern-Abwehr überhaupt nicht gestimmt.

53. Minute: Erste Gelbe Karte

Bayern-Kapitän Sarr hält im Mittelfeld gegen Özcan rüde den Fuß drüber und sieht die erste Verwarnung in einer ansonsten fairen Partie.

50. Minute: Cuisance knapp vorbei

Der eingewechselte Cuisance setzt aus 18 Metern mit links zum Schlenzer an. Der Ball dreht sich allerdings gut einen Metern am linken Pfosten vorbei. Horn wäre auch zur Stelle gewesen.

48. Minute: Uth vergibt nach Tanguys Patzer

Bayerns Tanguy Nianzou vertändelt kurz vor der Mittellinie den Ball an Uth, der mit Tempo Richtung Strafraum zieht. Der Abschluss aus 15 Metern rauscht dann aber zwei Meter über den Kasten.

46. Minute: Durchgang zwei läuft

Die zweite Halbzeit ist unterwegs! Die Bayern haben sechs Mal gewechselt. Upamecano, Zirkzee, Choupo-Moting, Ulreich sowie Omar und Chris Richards sind nicht mehr dabei.

Halbzeit: 1. FC Köln - Bayern München 2:2

Die 6.000 Zuschauer in Villingen sehen ein munteres Testspiel ohne offensive Zurückhaltung auf beiden Seiten. Nach der frühen Münchener Führung durch Sieb drehten Thielmann und Uth per Traumtor die Partie. Ein katastrophaler Abwehrfehler von Czichos hatte das 2:2 durch Zirkzee zur Folge.

45. Minute: Pause in Villingen

Die letzten Minuten vor der Pause passiert vor den Toren bis auf ein paar abgewehrte Kölner Flanken nicht mehr viel. Mit 2:2 geht es in die Kabinen.

40. Minute: Bayern nun besser im Spiel

Der Ausgleich hat der Nagelsmann-Elf wieder etwas Auftrieb gegeben. Der Ball läuft nun besser durch die eigenen Reihen. Beide Mannschaften gehen offensiv enorm hohes Risiko und stecken nicht zurück.

34. Minute: Tor! Zirkzee mit dem 2:2

Czichos verliert den Ball nach Zuspiel von Horn fatal vor dem eigenen Strafraum an Choupo-Moting, der früh stört. Der heutige Kapitän der Bayern legt nach rechts in den Strafraum zu Booth, der mit Übersicht für Zirkzee querlegt. Der Angreifer hat aus fünf Metern dann keine Mühe mehr - 2:2!

32. Minute: Köln hat die Oberhand

Mittlerweile tut sich die B-Elf des FC Bayern immer schwerer gegen konsequent offensiv anrennenden Kölner. Die Handschrift von Trainer Baumgart ist beim Effzeh schon deutlich zu erkennen.

27. Minute: Tor! Uth stellt auf 2:1 für Köln

Traumtor von Uth zum 2:1! Nach der Flanke von Katterbach steht Uth mit dem Rücken zum Tor und befördert die Kugel aus der Luft artistisch mit dem linken Bein hoch in die linke Ecke. Ein toller Fallrückzieher!

25. Minute: Offensivdrang auf beiden Seiten

Beide Teams suchen ihr Heil hier definitiv in der Offensive. Das ließ die Abwehrreihen schon das ein oder andere mal entblößt. Eine Drei-gegen-Zwei-Situation können die Bayern gerade nicht nutzen, weil das Zuspiel von Booth in Richtung Zirkzee zu ungenau gerät.

20. Minute: 1:1! Thielmann gleicht für Köln aus

Nach einem hohen Pass von Hector über die hoch aufgerückte Bayern-Kette ist Thielmann vollkommen frei durch, bleibt vor Ulreich cool und trifft aus elf Metern flach in die linke Ecke zum 1:1. Da hat die Absetisfalle der Bayern nicht funktioniert.

18. Minute: Uth scheitert an Ulreich

Katterbachs Pass spitzelt sich Uth an Upamecano vorbei und zieht aus sieben Metern halblinker Position im Strafraum ab. Ulreich ist zur Stelle und rettet per Fußabwehr.

13. Minute: Richards probiert´s

Der Ball läuft gut durch die Münchener Reihen, am Ende legt Booth nach links in den Strafraum zu Omar Richards. Der tänzelt noch etwas auf der Stelle und zieht durch die Beine von Czichos ab. Der Kölner fälscht den Ball in die Arme von Horn ab.

10. Minute: Erster Abschluss für Köln

Kainz findet Hector mit einem Chip im Strafraum. Der ehemalige Nationalspieler zieht aus 13 Metern aus der Drehung ab, aber Richards fälscht den Ball mit großem Einsatz noch zur Ecke ab. Diese bringt dann nichts ein.

6. Minute: Tor! 1:0 für Bayern!

Nach einer Zirkzee-Flanke aus dem rechten Halbfeld setzt Choupo-Moting im Strafraum gut gegen Katterbach nach und spitzelt den Ball vor die Füße von Sieb. Der fackelt nicht lange und setzt die Kugel aus 14 Metern rechts oben in die Ecke.

4. Minute: Köln übernimmt das Kommando

Die Kölner haben in den ersten Minuten mehr vom Spiel und sind um Ballbeseitz bemüht. Ehizibues erste gefährliche Flanke von der rechten Seite wehrt Upamecano am Elfmeterpunkt konsequent ab.

1. Minute: Der Ball rollt!

Der Anpfiff ist erfolgt. Die Bayern spielen ganz in schwarz, Köln läuft komplett in weiß auf.

Die Aufstellungen

Test vor Zuschauern

Gespielt wird in der MS Technologie-Arena in Villingen-Schwenningen. Im Stadion dürfen heute 6.000 Fans die Partie live auf den Rängen verfolgen.

Baumgart neu beim "Effzeh"

Auch der 1. FC Köln geht mit einem neuen Trainer in die Saison. Steffen Baumgart kam aus Paderborn und soll die Geißböcke wieder in ruhigere Fahrwasser führen. Die Kölner haben entgegen dem FC Bayern bereits zwei Testspiele in der neuen Saison absoviert. Gegen Fortuna Köln siegte die Baumgart-Elf mit 4:0, gegen den MSV Duisburg gab es ein 1:1.

Nagelsmann-Debüt gegen Köln

Beim FC Bayern gibt Trainer Julian Nagelsmann heute sein Debüt an der Seitenlinie. Der 33-Jährige folgt auf Erfolgstrainer Hansi Flick und soll für den Rekordmeister die zehnte Meisterschaft in Serie einfahren. Viele Stars werden im Bayern-Aufgebot aber noch fehlen. 13 EM-Teilnehmer der Bayern befinden sich noch im Urlaub, zudem fehlt auch Alphonso Davies verletzt.

Herzlich willkommen im Liveticker

Ab 16:00 Uhr meldet sich Martin Lehmann vom Testspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln. Pünktlich zum Anstoß könnt Ihr hier bei Eurosport.de im Liveticker das Geschehen verfolgen.

