Die dritte Variante der Ausrüstung von Newcraighall Leith Victoria wird von einem Aufdruck im Stile des Videospiel-Franchises Pac-Man geprägt.

Die Reaktionen im Internet ließen nicht lange auf sich warten und zeugten von großer Begeisterung. "Das ist absolut grauenhaft. Wie kann ich das kaufen", schrieb ein Nutzer auf Twitter. "Ich weiß nicht, warum ich es will, aber ich will es", schrieb ein zweiter User.

Der Andrang war sogar so groß, dass die Trikots in kürzester Zeit ausverkauft waren. Für Oktober kündigte der Verein Nachschub an.