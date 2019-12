Buzz

Dann stehen die nächsten Länderspiele gegen Spanien (26. März 2020) und Italien (31. März 2020) auf dem Programm. Das Heimtrikot für die EM 2020 wurde dagegen schon im November vorgestellt und ist ganz im klassichem Weiß mit schwarzen feinen Streifen gehalten.

Das auf der Online-Plattform geleakte Auswärtstrikot soll dagegen an Stahl erinnern und ist wohl an ein Karbonmuster angelehnt. Sowohl das Logo von Ausrüster "adidas", die drei berühmten Streifen auf der Schulter sowie das DFB-Emblem sind in einem dunklen Grau gehalten. Dadurch verschmelzen die Aufdrucke fast mit dem schwarzen Grundton des Jerseys.

Schon Anfang Dezember waren erste Bilder des neuen Auswärtstrikots im Netz aufgetaucht. Die neuen Aufnahmen scheinen das Design nun zu bestätigen. Ein schwarzes Auswärtstrikot der DFB-Elf gab es übrigens schon zur WM 2010. Damals beendete die Mannschaft von Trainer Joachim Löw das Turnier auf dem dritten Platz.

