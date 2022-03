Borussia Dortmund scheitert im Viertelfinale der Youth League und verpasst den Einzug ins Halbfinale.

Dabei vergab der BVB in der Anfangsphase einen Strafstoß und geriet selbst vom Elfmeterpunkt in Rückstand.

So lief das Youth-League-Halbfinale, der Ticker zum Nachlesen:

Aus der Traum! BVB verpasst Youth-League-Halbfinale

Die U19 von Borussia Dortmund hat das Halbfinale der UEFA Youth League verpasst. Das Team von Trainer Mike Tullberg musste sich Atlético Madrid in der Runde der letzten Acht im heimischen Signal-Iduna-Park 0:1 (0:1) geschlagen geben. Das Tor des Tages erzielte Javier Currás per Foulelfmeter (31.). BVB-Torjäger Bradley Fink scheiterte vom Punkt an Atlético-Keeper Alejandro Iturbe (6.). | Zum Spielbericht

Atlético steht ganz tief - BVB kämpft gegen das Aus Fotocredit: Getty Images

Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Der BVB scheitert unglücklich im Viertelfinale der Youth League an Atlético Madrid. Unmittelbar im Anschluss spielt die Bundesligamannschaft der Borussia ihr Nachholspiel bei Mainz 05. Verfolgt auch dieses Spiel live im Ticker . Damit verabschiedet sich Pascal Steinmann von Euch. Bleibt gesund und viel Spaß mit dem Ticker zur Bundesliga!

90. Minute: Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Dortmund wirft alles nach vorne. Auch Keeper Ostrzinski ist mit nach vorne geeilt. Es gibt einen letzten Eckball!

89. Minute: Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Riesenchance für Rijkhoff! Dortmund spielt einen Angriff wunderbar zu Ende. Fink legt den Ball auf die linke Seite zu Tom Rothe, der den Niederländer am Elfmeterpunkt mit einer flachen Hereingabe bedient. Doch vor dem Joker springt der Ball kurz auf, Rijkhoff jagt den Ball freistehend über den Kasten. Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

86. Minute: Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Die Strafraumbesetzung der Gastgeber ist gut, aber bisher sind die Flanken noch zu ungenau. Atlético rutscht immer tiefer Richtung des eigenen Tores, setzt aber gegen den BVB, der viel riskiert, den ein oder anderen Nadelstich.

83. Minute: Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Atlético hat seit einiger Zeit mal wieder eine Ballbesitzphase und lässt die Kugel gut laufen. Dortmund kommt momentan nicht in die Zweikämpfe, läuft nur hinterher. Wichtige Entlastung für die Rojiblancos. Kommt der BVB hier noch zum Ausgleich? Ömer El-Zein ist inzwischen auf dem Feld, Achtelfinal-Matchwinner Bynoe-Gittens hat Feierabend.

77. Minute: Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Die Gäste klären auf der Linie! Borussia Dortmund wird deutlich druckvoller und kommt durch Fink zur großen Chance zum Ausgleich. Bamba leitet die Möglichkeit mit einem fantastischen Solo ein, zieht drei Verteidiger auf sich und legt dann ab für den Stürmer. Der chippt den Ball über den heranfliegenden Iturbe hinweg, aber Kostis ist da und klärt den Ball auf der Linie.

74. Minute: Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Fink sieht die Gelbe Karte. Der zentrale Innenverteidiger Ilias Kostis spielt einen langen Ball aus der Abwehr heraus. Dortmunds Angreifer läuft durch und räumt den Spanier ab. Ein unnötiges Foulspiel des BVB-Angreifers, der heute nicht nur aufgrund seines vergebenen Elfmeters unglücklich agiert. Den Schwarz-Gelben bleibt eine Viertelstunde. Verdient wäre der Ausgleich.

72. Minute: Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Riesenpech für den BVB! Fantastischer Freistoß von Bynoe-Gittens. Der Offensivspieler zirkelt einen Freistoß aus halbrechter Position an den Querbalken. Iturbe hat daraufhin Probleme mit den Handschuhen und läuft gemütlich zur Seitenlinie. Das muss nachgespielt werden.

70. Minute: Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Der BVB fährt einen seiner seltenen Konter über den eingewechselten Samuel Bamba über die rechte Seite. Seine Hereingabe wird aber von einem spanischen Verteidiger zur Ecke geklärt. Die bringt allerdings nichts ein.

65. Minute: Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Tullberg bringt in Julian Rijkhoff einen weiteren Offensivspieler für Göktan Gürpüz. Der 17-Jährige kam im Januar 2021 von Ajax Amsterdam in den Ruhrpott.

60. Minute: Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Dortmund schnürt die Gäste im eigenen Sechzehner ein, konnte sich in dieser zweiten Halbzeit aber bisher nur eine Tormöglichkeit erarbeiten. Dennoch: Die 19.300 Zuschauer im Signal Iduna Park machen eine Menge Stimmung und treiben die Schwarz-Gelben an.

50. Minute: Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Atlético steht auch nach dem Seitenwechsel tief, der BVB hat mehr Ballbesitz und versucht sich durchzukombinieren. Allerdings tun sich die Borussen gegen das spanische Bollwerk schwer.

Halbzeit: Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Die Stimmung im Signal Iduna Park ist fantastisch. Im Achtelfinale entwickelte sich zwischen dem BVB und Manchester United ein echter Krimi.

45. Minute: Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Mit einem 0:1-Rückstand geht der BVB in die Kabine. Nach einem starken Beginn hatte der Gastgeber nach wenigen Minuten in Person von Fink die Riesenchance zum Blitzstart, doch der starke Iturbe im Tor der Gäste parierte herausragend. Auf der anderen Seite nutzte Currás seine Möglichkeit nach 31 Minuten vom Punkt.

40. Minute: Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Wie die Profis am Vorabend im Old Trafford steht die U19 von Atlético sehr tief und stabil. Dortmund hat in der zweiten Phase dieser ersten Halbzeit wenig Ideen und entiwckelt kaum Durchschlagskraft. Einzig Bynoe-Gittens sorgt mit Dribblings für Gefahr.

34. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Die Spanier stellen mit der Führung den Spielverlauf bisher auf den Kopf. Die Mannschaft von Mike Tullberg absolviert ein starkes Spiel, hat 60 Prozent Ballbesitz. Aber im Gegensatz zu Fink verwertete Currás den Strafstoß. Dennoch: Der U19 des BVB bleibt noch eine Stunde.

31. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:1

Javier Currás bleibt eiskalt. Er verlädt Ostrzinski und schiebt den Ball links unten ein. Die Gäste führen mit ihrem zweiten Torschuss.

28. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:0

Nun gibt es Elfmeter für die Gäste. Salim El Jebari wird an der Strafraumkante angespielt und nimmt den Ball mit einem perfekten Kontakt in den Strafraum mit. Der Spanier steht frei vor Silas Ostrzinski, im letzten Moment grätscht Coulibaly dazwischen, trifft aber mehr El Jebari als den Ball. Weinberger zeigt auf den Punkt.

24. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:0

Super Schuss von Lion Semic. Der 18-Jährige wird von Göktan Gürpüz bedient und zieht vom Sechzehner mit dem linken Fuß ab und schießt Richtung rechtes oberes Eck. Aber wieder ist Iturbe zur Stelle und pariert herausragend.

Altor Gismera gegen Göktan Gürpüz Fotocredit: Getty Images

14. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:0

Kritische Szene im Sechzehner des BVB. Innenverteidiger Soumalia Coulibaly schirmt den Ball ab, greift dabei mit dem rechten Arm nach hinten, um sich Platz zu verschaffen. Dabei greift er Carlos Martín ins Gesicht. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer geht zu Boden, Schiedsrichter Julian Weinberger aus Österreicher lässt aber weiterlaufen.

10. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:0

Der Elfmeter hat die Gäste nach einer schwachen Anfangsphase aufgeweckt. Die Mannschaft aus der spanischen Hauptstadt ist nun besser in diesem Spiel angekommen, gewinnt mehr Zweikämpfe und hat mehr Ballbesitz als in den ersten fünf Minuten.

6. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:0

Bradley Fink vergibt die Riesenchance für die Schwarz-Gelben vom Punkt. Er schießt den Ball in die rechte untere Ecke, aber Alejandro Iturbe im Tor der Rojiblancos spekuliert richtig und fährt die linke Pranke aus und lenkt den Ball um den Pfosten. Dennoch: Ein guter Start für den BVB in dieses Spiel.

5. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:0

Elfmeter für den BVB! Jamie Bynoe-Gittens dringt in höchstem Tempo in den Strafraum ein, Sergio Diez ist zu langsam und kann den Angreifer nur durch ein Foulspiel stoppen. Die Chance zur frühen Führung für die Gastgeber.

3. Minute - Borussia Dortmund - Atlético Madrid 0:0

Die Borussia kommt gut in die Begegnung und schnürt die Spanier in der Anfangsphase in der eigenen Hälfte ein. Druckvoller Beginn der Schwarz-Gelben.

Die Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Ostrzinski - Coulibaly, Collins, Husseck - Semic, Gürpüz, Kamara, Lütke-Frie, Rothe - Bynoe-Gittens, Fink

Atlético Madrid: Iturbe - Sergio, Ibra, Navarro, Kostis - Barrios, Gismera, Curras, Corral - Carlos Martin, Salim

Hallo und herzlich Willkommen

Hallo und herzlich Willkommen zum Youth-League-Viertelfinale zwischen Borussia Dortmund und Atlético Madrid im Signal Iduna Park. Pascal Steinmann begleitet das Spiel für Euch live im Ticker.

