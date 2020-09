Die Polizei nahm Vinicius Henrique Corsini (20) noch am Tatort fest, nachdem dieser von Augenzeugen an der Flucht gehindert worden war. Auch die Tatwaffe, ein knapp 20 cm langes Messer, wurde sichergestellt. Erste Informationen zufolge sollen die beiden über eine ausstehende Zahlung an Corsini gestritten haben.