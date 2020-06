In Brasilien geht der Widerstand gegen Angriffe auf die Demokratie nun doch auf die Straße. Den Anstoß machen ausgerechnet Anhänger rivalisierender Fußballklubs. Dabei lebt das Erbe von Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira wieder auf, der in den 1980er Jahren zur Symbolfigur für den Kampf gegen die Militärherrschaft in Brasilen wurde.

Das meterlange Spruchband trug die klare Botschaft "Democracia", darunter den Beinamen "Corinthiana". Wer sich am Sonntag auf dem Largo da Batata in Sao Paulo zum Protest gegen den spaltenden Regierungsstil von Staatspräsident Jair Bolsonaro, aber auch gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Afrobrasilianer eingefunden hatte, war einem Aufruf gefolgt, der aus unerwarteter Ecke kommt.

"Die Fan-Organisationen hatten den Mut, die Kühnheit, eine wunderbare Kundgebung zu machen, die die Seele vieler Menschen reinwäscht", lobte Guilherme Boulos, linker Gegenkandidat Bolsonaros bei den letzten Präsidentschaftswahlen und einer von nur wenigen Politikern unter den Hunderten Demonstranten vor Ort. Sein T-Shirt trug das Gesicht von Socrates.

Bundesliga Aus Wochen wurden Monate: Darum fällt Reus offenbar so lange aus VOR 3 STUNDEN

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Socrates als Symbolfigur

Das Erbe von Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira lebt just wieder auf, wo Anhänger Bolsonaros ungeniert Woche für Woche die Absetzung von Bundesrichtern und die Schließung des Parlaments, zwei der drei demokratischen Säulen, und gar die Rückkehr der Militärdiktatur fordern.

Anfang der 1980er-Jahre wurde der Fußball spielende Arzt zu einer der Symbolfiguren für das Ende der zwei Jahrzehnte währenden Militärherrschaft in Brasilien, demonstrierte für die "Direitas Ja", die Direktwahl des Präsidenten durch das Volk. Der Selecao-Anführer bei der WM 1982 rief damals auch die "Democracia Corinthiana" ins Leben, mit der die Spieler in seinem Klub SC Corinthians mehr Mitspracherecht bekamen.

Sócrates bei der WM 1986 Fotocredit: SID

Heute keimt die Revolte erneut in der größten Fangemeinde der Stadt. "Die Regierung scheint sich die Pandemie und die sich verschärfenden Krisen zunutze zu machen, um der Demokratie einen Schlag zu versetzen", meldete sich Danilo Passaro in den heimischen Medien zu Wort. Der 27 Jahre alte Geschichtsstudent führt die Bewegung "Somos Democracia" (Wir sind Demokratie) an, eine Gruppierung von Corinthians-Anhängern, die zu den Kundgebungen aufruft.

Die erste Anfang Mai hatte eher privaten Charakter. Dann kamen die Fans der Rivalen Palmeiras, Santos und FC Sao Paulo hinzu und machten sich am letzten Maisonntag schon hörbarer. "Die faschistischen Ideen, die Äußerungen des Präsidenten hält keiner mehr aus. Irgendwas musste da explodieren. Es hätte von Studentenbewegungen kommen können oder von Gewerkschaften, aber nun geht es von Fußballfans angestiftet in die Luft", sagte Mit-Organisator Marcos Gama, im Stadion als Palmeiras-Anhänger Erzrivale von Passaro.

Noch nicht wie Proteste beim Confed-Cup

Nicht, dass jetzt die riesigen Fanorganisationen der Klubs unisono Farbe bekennen, dafür sind ihre Mitglieder politisch viel zu heterogen. Aber gerade die Antifa-Gruppen unter ihnen üben vereinsübergreifend den Schulterschluss. Wenn es um Demokratie geht, bleiben die Trikots daheim im Schrank, wird eine einzige Fahne getragen.

Am Sonntag in Sao Paulo, aber auch in Rio de Janeiro, ja gar auf Bolsonaros Lieblingsbühne Brasília. Das Monopol des Provokateurs und seiner Anhänger, inmitten der Corona-Pandemie mit rigiden Versammlungsbeschränkungen ihre Macht und Absichten unverhohlen allsonntäglich auf den Straßen zu demonstrieren, ist gebrochen. Und landesweit sind es Fangruppierungen lokaler Fußballrivalen, die sich zusammentun, um den Widerstand zu formieren.

Doch noch kommen die Zahlen an die Millionen bei Protestmärschen zur Zeit des Confed-Cups 2013 nicht heran. Damals löste sich das Volksbegehren in Vandalismus auf. Die Mehrheit der gut 70 Prozent, die sich in der jüngsten Umfrage der Meinungsforscher von Datafolha gegen Bolsonaro ausgesprochen hat, bleibt noch abwartend zu Hause, schlägt lieber vom Fenster aus zum Protest scheppernd auf Töpfe.

Denn nachdem die erste größere Aktion in der vergangenen Woche in Sao Paulo von der Polizei mit Tränengas und Knallbomben radikal aufgelöst worden war, lieferte sich auch am Sonntag eine kleine Gruppe von Randalierern in der Nachspielzeit ein kurzes Straßengefecht. Wird die "Democracia Corinthiana" am Ende doch zur Bühne für Hooligans?

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Der BVB neben dem FC Bayern? Wie ein schlechter Witz!

Play Icon WATCH FC Bayern sticht offenbar Barça bei diesem Youngster aus 00:01:20

Premier League Liverpool ohne Neuzugänge? Klopp droht Nullrunde auf dem Transfermarkt VOR 5 STUNDEN