Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) bei einer Flanke im Geisterspiel gegen Inter Mailand am 8. März 2020

In der Bundesliga rollt offiziell ab dem 16. Mai wieder der Ball. Doch wie sieht es im Rest Europas aus? Was sagt die Politik zu einem Liga-Restart? Wann können Premier League, La Liga, Serie A und Co. den Spielbetrieb wiederaufnhemen und wo wird die Meisterschaft überhaupt nicht mehr ausgetragen? Eurosport.de gibt einen detaillierten Überblick.

Am Mittwoch haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten in einer Videokonferenz grünes Licht für eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison gegeben. Ab der zweiten Mai-Hälfte darf der Ligabetrieb unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen fortgesetzt werden.

Am Donnerstag gab die Bundesliga den offziellen Spielplan für den Rest der Spielzeit aus, die am 16. Mai unter anderem mit dem Revierderby wieder startet.

Damit ist sie die erste Liga in Europa, in der der Ball nach der Unterbrechung durch den Coronavirus wieder rollen wird. Doch wie sieht es in den anderen europäischen Ligen aus? Eurosport.de gibt einen Überblick über die aktuellen Planungen im europäischen Fußball.

Deutschland: Bundesliga

Geplanter Neustart: 16. Mai

Trainingsbetrieb: Bundesligisten steigen nach und nach ins Mannschaftstraining ein, Spieler werden seit 4. Mai auf Coronavirus getestet

Das sagt die Politik: Bundesregierung und Ministerpräsidenten erlauben Spielbetrieb unter Einhaltung des DFL-Konzepts

Noch zu spielen: Neun Spieltage (26 bis 34)

Letzte gespielte Partie: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 2:1 (11. März 2020)

Aktueller Tabellenführer: FC Bayern München

Deutschland: 2. Bundesliga

Geplanter Neustart: 16. Mai

Trainingsbetrieb: Bundesligisten steigen nach und nach ins Mannschaftstraining ein, Spieler werden seit 4. Mai auf Coronavirus getestet

Das sagt die Politik: Bundesregierung und Ministerpräsidenten erlauben Spielbetrieb unter Einhaltung des DFL-Konzepts

Noch zu spielen: Neun Spieltage (26 bis 34)

Letzte gespielte Partie: VfB Stuttgart - DSC Arminia Bielefeld 1:1 (9. März 2020)

Aktueller Tabellenführer: DSC Arminia Bielefeld

Deutschland: 3. Liga

Geplanter Neustart: noch offen - Auch ein Saisonabbruch ist möglich. Für den 25. Mai hat der DFB einen Außerordentlichen Bundestag angesetzt, die Entscheidung über eine Fortsetzung der Liga kann aber auch schon früher fallen.

Trainingsbetrieb: In Kleingruppen darf trainiert werden. Es können jedoch nicht alle Vereine trainieren, weil die Sportanlagen geschlossen sind.

Das sagt die Politik: Bundesregierung und Ministerpräsidenten haben zunächst nur eine Spielerlaubnis für die 1. und 2. Bundesliga unter Einhaltung der Hygieneauflagen erteilt. Da das DFB-Konzept für die 3. Liga jedoch mit dem DFL-Konzept übereinstimmt, scheint auch eine 3. Liga-Fortsetzung möglich.

Noch zu spielen: Elf Spieltage (28 bis 38)

Letzte gespielte Partie: FC Hansa Rostock - Eintracht Braunschweig 3:0 (9. März 2020)

Aktueller Tabellenführer: MSV Duisburg

Deutschland: DFB-Pokal

Die Halbfinals zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt sowie zwischen dem 1. FC Saarbrücken (4. Liga) und Bayer 04 Leverkusen waren für den 22./23. April geplant. Beide Partien werden aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben.

England: Premier League

Geplanter Neustart: Liga hofft auf eine Fortsetzung im Juni. Laut der "Times" soll der Ball ab dem 12. Juni wieder rollen.

Trainingsbetrieb: Klubs hoffen ab 18. Mai das Mannschaftstraining wieder aufnehmen zu können. Dafür gibt es von der Liga ein strenges Hygienekonzept.

Das sagt die Politik: Entscheidung offen. Die britische Regierung hat jedoch bereits eine Arbeitsgruppe für den Profisport gebildet.

Noch zu spielen: Neun Spieltage (30 bis 38)

Letzte gespielte Partie: Leicester City - Aston Villa 4:0 (9. März 2020)

Aktueller Tabellenführer: FC Liverpool

Spanien: La Liga

Geplanter Neustart: im Juni - laut Javier Aguirre, Trainer von CD Leganes, geht es am 20. Juni los

Trainingsbetrieb: In dieser Woche dürfen die Klubs ins Mannschaftstraining einsteigen. Seit Dienstag gibt es ligaweite Coronatests. Zudem wurde ein Rückkehrprotokoll erstellt.

Das sagt die Politik: Gesundheits- und Sportbehörden ermöglichten die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs

Noch zu spielen: Elf Spieltage (28 bis 38)

Letzte gespielte Partie: Betis Sevilla - Real Madrid 2:1 (8. März 2020)

Aktueller Tabellenführer: FC Barcelona

Italien: Serie A

Geplanter Neustart: noch offen

Trainingsbetrieb: frühestens ab dem 18. Mai möglich. Regelungen müssen aber erst noch festgelegt werden.

Das sagt die Politik: Sportminister Vincenzo Spadafora äußerte sich am 6. Mai im italienischen Parlament: "Wir alle hoffen, dass die Meisterschaft regulär wieder aufgenommen werden kann. Es ist aber heute unmöglich, ein spezielles Datum festzulegen."

Noch zu spielen: Zwölf Spieltage (27 bis 38)

Letzte gespielte Partie: US Sassuolo - Brescia Calcio 3:0 (9. März 2020)

Aktueller Tabellenführer: Juventus Turin

Frankreich: Ligue 1

Geplanter Neustart: Saison wurde am 30. April abgebrochen

Trainingsbetrieb: -

Das sagt die Politik: -

Noch zu spielen: Es wären noch zehn Spieltage (29 bis 38) zu absolvieren gewesen

Letzte gespielte Partie: OSC Lille - Olympique Lyon 1:0 (8. März 2020)

Meister 2020: Paris Saint-Germain

Niederlande: Eredivisie

Geplanter Neustart: Saison wurde am 24. April abgebrochen und ohne Meister annulliert

Noch zu spielen: -

Letzte gespielte Partie: FC Groningen - PSV Eindhoven 0:1 (8. März 2020)

Österreich: Bundesliga

Geplanter Neustart: offen

Noch zu spielen: Zehn Spieltage (23 bis 32)

Letzte gespielte Partie: SV Mattersburg - LASK Linz 0:1 (8. März 2020)

Aktueller Tabellenführer:

Schweiz: Super League

Geplanter Neustart: offen

Noch zu spielen: 13 Spieltage (24 bis 36)

Letzte gespielte Partie: FC St. Gallen - Young Boys Bern 3:3 (23. Februar 2020)

Aktueller Tabellenführer:

Belgien: Pro League

Geplanter Neustart: offen

Noch zu spielen: ein Spieltag in der Hauptrunde + Playoff-Runde

Letzte gespielte Partie: Spiele des 29. Spieltags wurde zeitgleich ausgetragen (7. März 2020)

Aktueller Tabellenführer: FC Brügge

Die Entscheidung über einen Liga-Abbruch wurde auf den 15. Mai vertagt. Am 6. Mai beschloss die belgische Regierung jedoch, dass alle Sportwettkämpfe bis zum 31. Juli ausgesetzt werden. Damit ist ein Saisonabbruch kaum noch zu vermeiden.

Türkei: Süper Lig

Geplanter Neustart: 12. Juni

Noch zu spielen: Acht Spieltage (27 bis 34)

Letzte gespielte Partie: Antalyaspor - Sivasspor 1:0 (16. März 2020)

Aktueller Tabellenführer: Trabzonspor

Kroatien: Hrvatski Prva Liga

Geplanter Neustart: 6. Juni / Pokal: 30. und 31. Mai

Noch zu spielen: Zehn Spieltage (27 bis 36)

Letzte gespielte Partie: HNK Gorica - NK Lokomotiva 1:3 (9. März 2020)

Aktueller Tabellenführer: Dinamo Zagreb

Serbien: Super Liga

Geplanter Neustart: 30. Mai

Noch zu spielen: Vier Spieltage (27 bis 30)

Letzte gespielte Partie: Roter Stern Belgrad - Napredak 3:0 / Proleter - Rad Belgrad 5:0 (14. März 2020)

Aktueller Tabellenführer: Roter Stern Belgrad

Europacup: Champions League

Pausiert bis: Auf unbestimmte Zeit

Noch zu spielen: 17 Spiele (4x Achtelfinal-Rückspiele, 8x Viertelfinale, 4x Halbfinale, Finale)

Letzte gespielte Partie: u.a. FC Liverpool - Atlético Madrid 2:3 n.V. (11. März 2020)

Europacup: Europa League

Pausiert bis: Auf unbestimmte Zeit

Noch zu spielen: Zwei Achtelfinal-Hinspiele, Achtelfinal-Rückspiele, Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Letzte gespielte Partie: u.a. Glasgow Rangers - Bayer 04 Leverkusen 1:3 (12. März 2020)

