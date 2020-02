Immer top informiert! Kostenlose Eurosport-News per WhatsApp

Mats Hummels (bei "Sky") ...

… über das Spiel: "Wir haben uns vorgenommen, anders zu spielen, als zum Beispiel gegen Liverpool. Wir wollten von Anfang an zeigen, dass wir ein Heimspiel haben, dass wir die Zuschauer mitnehmen und wollten aggressiv sein. Ich finde, dann sind wir am besten. Passivität ist nicht so ganz unser Ding, wir sind besser, wenn wir aktiv mit und gegen den Ball spielen. Das haben wir heute gezeigt, dann sind wir konzentriert, zielstrebig und einfach eine sehr gute Mannschaft."

… über die Kritik von Niko Kovac: "Wir wissen schon selbst, wenn wir was falsch machen. Nach dem 4:2 gegen Heidenheim dürfen wir sie nie wieder zurückkommen lassen. Da haben wir sehr viele Fehler gemacht. Wir wussten, dass der Fokus darauf liegen muss, kein Gegentor zu bekommen und das Spiel von Anfang an zu dominieren. Dann gehen wir auch als Sieger vom Platz. Diese Art zu spielen, wollen wir als Team sehen und die Fans auch. Dann sind wir auch eine absolute Top-Mannschaft. Das passivere Verteidigen liegt uns nicht so, wenn wir aktiv sind, haben wir eine ganz andere Klasse."

… über die Kritik an seiner Person: "Seit der WM ist alles komisch. Da werden viele gute Dinge nicht mehr gesehen und nur noch auf Schlechtem rumgehackt. Wir sind alle 30 und spielen deutlich besser als wir gemacht werden. Da muss ich deutlich sagen, dass das sehr anders gesehen wird, wie ich das sehe."

… über den Konkurrenzkampf: "Ich finde, dass ist eine gute Sache, wenn man sich gegenseitig zu Hochleistungen pushen muss. Es ist natürlich auch gut, das Vertrauen zu spüren und bei einem Fehler nicht direkt draußen zu sein, aber bisschen Konkurrenz schadet auf keinen Fall."

Marco Reus (bei "Sky") ...

… über das Spiel: "Wir haben katastrophal gespielt, haben katastrophal verteidigt. Ich habe keine Erklärung dafür, wir hatten null Druck. Wir müssen knallhart analysieren. So dürfen wir nicht auftreten. Bayern ist kein Karnevalsverein. Sie spielen zuhause und dass sie Druck machen würden, das war auch klar. Wir stehen zu tief, dann ist der Weg zum gegnerischen Tor zu weit. Du musst viel zu viele Meter machen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Du musst natürlich offensiv spielen und Druck machen, aber das haben wir zu keinem Zeitpunkt des Spiels geschafft. Wir hatten die erste große Chance durch Mo (Dahoud, Anm. d. Red.). Aber wir müssen darüber nicht reden. Wir waren heute klar die schlechtere Mannschaft. Das dürfen wir eigentlich nicht akzeptieren, weil wir einen anderen Anspruch haben. Wir dürfen uns nicht beschweren, wenn wir so auftreten."

… über seine Rolle im Sturm: "Natürlich ist das nicht meine Lieblingsposition, aber ehrlich gesagt ist mir das scheißegal. Es ist scheißegal, wo du auf dem Platz stehst. Du musst Einsatz zeigen und deine Leistung bringen. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben verdient verloren."

Robert Lewandowski (bei "Sky) ...

… über die Partie: "Ich freue mich sehr, dass wir heute richtig gut gespielt haben. Wir haben starken Fußball in der ersten Halbzeit gezeigt."

… über seinen Rekord: "Ich hätte nicht geglaubt, dass sich so viele Tore in der Bundesliga schießen werde. 201 Tore sind gut, aber das Wichtigste ist, was wir mit der Mannschaft machen."

… über die Meisterschaft: "Wenn wir alle Spiele gewinnen, dann ja. Aber es wird ein schwieriger Weg. Wir müssen auf dem Platz zeigen, dass wir deutscher Meister werden wollen."

Du willst hinter die Kulissen schauen? Folge jetzt unserem Instagram-Account

Lucien Favre (bei "Sky") ...

… zu Dahoud statt Götze: "Nach dem Spiel ist es leicht zu sagen, dass es keine gute Idee war. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, 4-4-1-1 zu spielen."

… über Reus in die Spitze: "Ich habe so entschieden, weil wir Läufe in die Tiefe wollten. Das hat aber nicht funktioniert."

… über Lukasz Piszczek: "Man hat gesehen, dass er zwei Monate nicht gespielt hat. Er hat die ganze Woche gut trainiert. Vielleicht war es zu früh."

… über das Meisterrennen: "Wir müssen uns auf die nächsten Spiele konzentrieren und fertig. Wenn wir spielen wie heute, wird es schwer. Wir müssen uns weiter auf die Meisterschaft konzentrieren. Wir müssen spielen, anstatt zu sagen, dass wir gewinnen wollen."

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Fußball kann man nicht immer erklären. Heute haben wir den Gegner sofort unter Druck gesetzt und das Spiel in die Hände genommen. Das war in der Art und Weise richtig gut. Es kam auch relativ wenig zu unserem Tor durch, weil schon vorne ganz intensiv gearbeitet wurde. Es freut mich besonders, weil viele die Mannschaft schon hart kritisiert haben."