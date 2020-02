Trainer Hansi Flick verändert sein System im Vergleich zum torlosen Remis gegen RB Leipzig von einem 4-2-3-1 auf ein 4-3-3. Kingsley Coman ersetzt dabei Leon Goretzka und nimmt den Platz auf der linken offensiven Außenbahn des FC Bayern ein.

Letztmals stand der Franzose in der Bundesliga Anfang Dezember bei der 1:2-Niederlage gegen den Borussia Mönchengladbach in der Startformation des deutschen Rekordmeisters.

Das Pendant zu Coman auf der rechten Seite bildet Serge Gnabry. Im Mittelfeld soll das Trio Joshua Kimmich, Thiago und Thomas Müller für Stabilität sorgen. Außerdem bekommt der gegen Leipzig angeschlagene Jérôme Boateng etwas überraschend den Vorzug vor dem wieder genesenen Lucas Hernández.

In der Sturmspitze ruhen die Hoffnungen auf Robert Lewandowski, der seine Führung in der Torschützenliste auf den zuletzt zweimal in Folge torlos gebliebenen Timo Werner mit einem Treffer weiter ausbauen könnte.

Die Aufstellungen:

So spielt der FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Müller, Thiago - Gnabry, Lewandowski, Coman.

Ersatzbank: Ulreich – Odriozola, Coutinho, Cuisance, Goretzka, Hernández, Tolisso, Zirkzee.

So spielt der 1. FC Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Drexler, Uth - Jakobs - Cordoba.

Ersatzbank: Krahl - Schmitz, Höger, Terodde, Rexhbecaj, Modeste, Thielmann, Kainz, Leistner.

