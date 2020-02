So lief das Spiel:

Der 1. FC Köln erwischte bei den Berlinern einen Auftakt nach Maß. Nach einem Freistoß für Hertha BSC konterte Köln über Florian Kainz, der auf der rechten Seite Jhon Córdoba bediente. Der Kolumbianer zog in den Strafraum ein und schloss ab, von Santiago Ascacibar noch abgefälscht flog der Ball über Rune Jarstein hinweg ins Tor (4.).

Hertha BSC wirkte geschockt und kam vor heimischem Publikum überhaupt nicht ins Spiel. Trotz hoher Ballbesitzwerte um die 70 Prozent kam die Mannschaft von Alexander Nouri kaum mal in gefährliche Abschlusspositionen.

Stattdessen zeigte Köln ein starkes Auswärtsspiel und legte schon bald den zweiten Treffer nach. Wieder konterten die Gäste, Ismail Jakobs hatte auf der linken Seite viel Zeit und Platz zum Flanken und fand im Zentrum Córdoba, der aus kurzer Distanz nur noch einnicken musste (22.). Die Berliner waren nun völlig von der Rolle, einfache Pässe fanden nicht den Weg zum Mitspieler und in der Defensive offenbarten sie eklatante Lücken. Bei einer Flanke von Benno Schmitz klärte Dedryck Boyata gerade noch so vor Córdoba (33.), ebenso wie bei einem versuchten Abschluss von Mark Uth (37.).

Kurz darauf lag der Ball dann aber wieder im Tor der Hertha. Córdoba war im Strafraum frei durch, braucht dann aber eigentlich zu lange, ehe er Kainz bediente. Dessen scharfen Schuss aufs rechte Eck wollte Jarstein mit dem Fuß parieren, schoss ihn sich dann aber unglücklich mithilfe des rechten Pfostens ins eigene Tor (38.) - zunächst zählte der Treffer allerdings nicht wegen einer vermeintlichen Abseitsposition. Nach Videobeweis gab Schiedsrichter Daniel Schlager das Tor allerdings doch, der Treffer wurde schließlich dem Kölner Kainz zugeschrieben.

Einziger Negativ-Punkt für Köln im ersten Durchgang: Die schwere Verletzung von Rafael Czichos, der nach einem Zusammenprall mit Herthas Marko Grujic mit einer Trage vom Platz gebracht werden musste. Für ihn kam Jorge Meré ins Spiel (45.).

Zum zweiten Durchgang reagierte Alexander Nouri mit einem Doppelwechsel, brachte Vladimír Darida und Dodi Lukébakio für Arne Maier und Mathus Cunha (46.). Und nun fing auch die Hertha endlich an, Fußball zu spielen. Nach einem Freistoß von Darida von der linken Seite hatte Marko Grujić die erste Torchance überhaupt für die Gastgeber, sein Kopfball wurde von Timo Horn entschärft (48.). Kurz zuvor hatte Köln allerdings seinerseits die Möglichkeit zum 4:0, Kainz setzte den Ball nach Flanke von Uth aus sechs Metern rechts daneben (47.).

Kurz darauf hatte erneut Grujić eine gute Möglichkeit, sein Schuss aus 16 Metern ging aber über das Tor von Horn (49.).

Auch Herthas Neuzugang Krzysztof Piątek meldete sich nun im Spiel an. Der Pole tauchte plötzlich alleine rechts im Strafraum auf und versuchte Darida mit einem Querpass zu bedienen. Horn hatte aufgepasst und ging dazwischen (55.).

Stattdessen konterte Köln weiterhin erfolgreich. Elvis Rexhbecaj konnte ohne Gegenwehr durchs Mittelfeld marschieren und hatte dann das Auge für Kainz, der rechts im Strafraum aus 14 Metern ins rechte untere Eck vollstreckte (62.) - 4:0 für die Gäste. Und es wurde noch bitterer für die Berliner. Mark Uth verwandelte einen direkten Freistoß sehenswert aus 22 Metern in den rechten Winkel zum 5:0 (72.).

Und die Gäste hatten noch immer nicht genug. Der sehr aktive Rexhbecaj prüfte Jarstein nach Ballverlust von Grujić mit einem Schuss vom Strafraumrand, dieses Mal parierte der Norweger stark (77.).

Anschließend passierte nicht mehr viel im Berliner Olympiastadion, sodass Köln diesen überzeugenden Auswärtssieg ungefährdet über die Zeit bringen konnte.

Die Stimmen zum Spiel:

Niklas Stark (Hertha BSC): "Ein gebrauchter Nachmittag war das. Die hätten gefühlt von der Mittellinie schießen können, da wäre jeder Schuss drin gewesen. Wir hatten uns viel vorgenommen, aber heute hat nichts funktioniert. Natürlich war es kein gutes Spiel, da dürfen wir uns auch nicht vor den Fans verstecken eigentlich, aber heute ist es denke ich besser, wenn wir nicht in die Kurve gehen."

Marius Wolf (Hertha BSC): "Wir waren einfach gar nicht auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon einmal so ein schlechtes Spiel gemacht habe, auch persönlich. Wir sind die Verantwortlichen, wir müssen die Zähne zusammenbeißen. Und nur wir können es richten."

Horst Heldt (Sport-Geschäftsführer 1. FC Köln): "Auswärts in der Höhe zu gewinnen, ist schon sensationell. Aber die Mannschaft hat sich das auch verdient mit einer sehr, sehr guten und aggressiven Spielweise. Der Trainer hat heute eine sehr gute Ansprache gehalten und gesagt, dass wir heute für unsere Stadt spielen und das hat jeder einzelne heute stark umgesetzt."

Florian Kainz (1. FC Köln): "Es war ein sehr gutes Spiel von uns, wir haben unsere Konterchancen gut ausgespielt und haben meiner Meinung nach auch in der Höhe verdient gewonnen. Es ist wunderbar, wenn wir mit einem guten Gefühl nach Köln zurückkehren können und die Menschen mit einem guten Gefühl Karneval feiern können."

Elvis Rexhbecaj (1. FC Köln): "Ich habe die Jungs bei den Torschüssen warmgemacht und dann kam der Trainer zu mir und sagte: 'Elvis, du kannst spielen'. Er hat mir Mut zugesprochen und ich habe in den letzten Wochen gut trainiert und jetzt habe ich die Belohnung bekommen."

Das fiel auf: Elvis Rexhbecaj muss einspringen und überzeugt

Erst beim Warmmachen vor der Partie erfuhr der in der Nähe von Berlin aufgewachsene Elvis Rexhbecaj von seinem Einsatz gegen Hertha BSC. Kapitän Jonas Hector fiel kurzfristig angeschlagen aus und musste ersetzt werden und Rexhbecaj bestand diese Aufgabe mit Bravur. In der Defensive ließ der gebürtige Kosovare kaum etwas zu, gewann viele Zweikämpfe und schaltete sich immer wieder in der Offensive mit ein. Seine Vorlage zum 4:0 war sehenswert, ein eigener Treffer blieb ihm nur knapp verwehrt.

Die Statistik: 2009

Mit dem überragenden Auswärtsauftritt bei der Hertha gelang dem 1. FC Köln der erste Sieg an Karneval seit dem 21. Februar 2009. Damals wurde der große FC Bayern mit 2:1 besiegt. Insgesamt verloren die Domstädter gleich elf ihrer 16 Partien an Karneval, der Sieg gegen die Berliner dürfte die Fans allerdings für einige davon entschädigen.

