Der 1. FC Köln treibt seine Planungen für einen Neustart der Bundesliga voran: Schon "im Laufe der Woche" und damit früher als im DFL-Konzept vorgesehen wollen die Kölner ihre Mannschaft für ein Trainingslager zusammenziehen. Voraussetzung sei, dass die Politik "die Freigabe zur Fortsetzung der Saison gibt", teilte der Verein am Sonntag mit.

Nach Informationen der "Bild" hat Köln zu diesem Zweck die Sportschule Hennef geblockt. Ziel sei es, sich gemäß dem Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) "für acht Tage wegschließen" zu können, schrieb die Zeitung. Auch mehrere Hotels habe der FC reserviert. Am Mittwoch will die Politik über das weitere Vorgehen in der Bundesliga beraten, danach könnte Köln das Trainingslager beziehen.

Das DFL-Konzept sieht eigentlich vor, dass alle Teams erst eine Woche vor dem Neustart der Spiele in quarantäne-ähnliche Trainingslager gehen. "Der FC zieht diesen Zeitraum jedoch auf den Beginn des Mannschaftstrainings vor", teilte der Klub mit.

"Wenn wir ins Mannschaftstraining gehen, bedeutet dies Körperkontakt. Der kann nach den Richtlinien des medizinischen Konzepts der DFL nur zwischen Spielern möglich sein, die die Gewissheit haben, dass alle Mitglieder der Trainingsgruppe negativ auf das Virus getestet sind", sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt: "Gerade zum Start möchten wir dabei sichergehen, dass unsere Mannschaft sich nicht im Alltag anstecken kann."

Die ersten Corona-Untersuchungen hatten in Köln zu drei positiven Tests geführt. Bis zu einer Entscheidung über den weiteren Saisonverlauf wird Köln indes sein Gruppentraining "unter den gebotenen Einschränkungen" fortsetzen. Geschäftsführer Alexander Wehrle betonte: "Wir werden unser medizinisches Konzept in Absprache mit dem Gesundheitsamt noch einmal aktualisieren, sobald durch das Mannschaftstraining neue Bedingungen gelten. Eine freiwillige Abschirmung des Teams für einen gewissen Zeitraum hilft dabei."

