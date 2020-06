Der FC Schalke 04 bleibt auch im zwölften Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg. Das Auswärtsspiel bei Union Berlin an der Alten Försterei endete mit 1:1 (1:1)-Unentschieden. Robert Andrich brachte die Eisernen mit seinem ersten Saisontor früh in Führung (11.), Jonjoe Kenny glich für Königsblau in der 28. Spielminute aus.

So lief das Spiel:

Die Gastgeber zeigten von der ersten Minute an mehr Einsatz und Wille und setzten die Schalker früh unter Druck. Die Schalker wirkten in der Defensive überfordert.

Nach einem eigenen Freistoß konnte Juan Miranda den zweiten Ball nicht kontrollieren, Anthony Ujah preschte dazwischen und steckte zu Robert Andrich durch, der im Alleingang auf Alexander Nübel zu lief und zum 1:0 einschob (11. Minute). Weitere Chancen durch Florian Hübner (16.) und Ujah (24.) folgten, Union verpasste es allerdings, die Führung auszubauen.

Mit dem ersten eigenen Torschuss kam Schalke 04 etwas überraschend zum Ausgleich. Nach einem Einwurf legte Daniel Caligiuri zu Jonjoe Kenny ab, der aus der zweiten Reihe mit einem strammen Flachschuss Union-Schlussmann Rafał Gikiewicz überwand (28.). Nach dem Ausgleich stand Schalke besser und konnte das Spiel ausgeglichener gestalten.

Im zweiten Durchgang präsentierten sich beide Teams weniger angriffslustig. Es entwickelte sich eine träge Partie mit vielen Unterbrechungen. Die beste Chance zur Entscheidung hatte Keven Schlotterbeck nach einer Ecke, aber Nübel macht den Winkel spitz und hielt das Unentschieden fest (87.).

Union hat nach diesem Spieltag vier Punkte Vorsprung zum Relegationsplatz, Schalke steht auf Rang zehn der Tabelle.

Die Stimmen zum Spiel:

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Es war ein sehr intensives Spiel mit einer deutlichen Dominanz in der ersten Halbzeit für uns. Das Einzige, was wir uns vorwerfen können, ist, dass wir nicht mehr Kapital aus unseren Möglichkeiten geschlagen haben. Das 1:1 ist aus meiner Sicht sehr schmeichelhaft für Schalke. In der zweiten Hälfte war es ausgeglichen, aber auch da hatten wir ein, zwei tolle Möglichkeiten. Es ist ein Punkt, der uns hilft, auch auf die Leistung lässt sich aufbauen. Das ist etwas, was wir für die nächsten Spiele mitnehmen. Aber 32 Punkte werden nicht reichen. Wir benötigen noch Punkte."

David Wagner (Trainer Schalke 04): "Es war ein sehr intensives und kampfbetontes Spiel mit wenig Highlights. Wir haben zehn, 15 Minuten gebraucht, um mit dieser Formation ins Spiel zu finden. Leider sind wir wieder durch einen individuellen Fehler in Rückstand geraten. Dass wir zurückgekommen sind, war sehr, sehr gut. Ich bin mit dem Fight, den wir heute angeboten haben, absolut einverstanden."

Robert Andrich (Union Berlin): "Wir wollten heute unbedingt den Dreier mitnehmen. Wir haben von Anfang an Druck gemacht, haben uns Chancen herausgespielt und gehen verdient in Führung. Dann fangen wir wieder zu einfach den Ausgleich. Im zweiten Durchgang gab es dann viele Fouls und Unterbrechungen. Wir haben im Abstiegskampf alles in der eigenen Hand. Wir spielen gegen die Konkurrenz und wollen den Abstand nach unten vergrößern.”

Daniel Caligiuri (FC Schalke 04): "Wir hätten heute gerne drei Punkte mitgenommen. Uns passiert ein kleiner Fehler, der direkt zum Gegentor führt. Nach 15-20 Minuten sind wir besser ins Spiel gekommen und haben ausgeglichen. Wir versuchen uns in diese Situation rein zu kämpfen, dafür steht der Schalke 04.”

Das fiel auf: Negativ-Rekord eingestellt

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge konnte Schalke heute endlich den ersten Zähler seit dem Re-Start einfahren. Nach dem zwischenzeitlichen Rückstand sah es für die Königsblauen nicht gut aus, nach dem Ausgleich von Kenny konnten sich die Gäste stabilisieren und einen Punkt bei Union einsammeln. Trotzdem baut Schalke seine Serie von zwölf sieglosen in Folge aus und stellt damit den Vereinsrekord aus der Saison 1993/94 ein. Am kommenden Sonntag geht es für Schalke 04 gegen Bayer 04 Leverkusen (Anpfiff 18.00 Uhr live bei Eurosport.de) und für Knappen-Coach David Wagner darum, endlich die Sieglos-Serie einzustellen.

Der Tweet zum Spiel:

Kenny konnte sich heute zum zweiten Mal in dieser Saison in die Torschützenliste eintragen. Der wichtige Ausgleich war der zweite Treffer des Verteidigers gegen ein Berliner Team: In der Hinserie konnte Kenny beim Heimspiel gegen Hertha BSC einen Treffer zum 3:0-Sieg beisteuern.

Die Statistik: 48

Was lange währt, wird endlich gut. Andrich feuerte heute seinen 48. Schuss auf des Gegners Gehäuse in dieser Saison ab und konnte den Ball endlich im Tor unterbringen. Damit durfte Andrich heute seinen ersten Treffer im deutschen Oberhaus bejubeln. Gratulation!

