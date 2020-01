So lief das Spiel:

Im Schweizer Trainerduell zwischen Unions Urs Fischer und Augsburgs Martin Schmidt hielten sich beide Mannschaften in der Anfangsphase offensiv stark zurück, sodass ein Distanzschuss von Christopher Lenz aus der fünften Spielminute lange Zeit die einzig nennenswerte Gelegenheit in einer zähen Partie war (5.).

Der FCA wurde - wenn überhaupt – zunächst nur über Standards gefährlich. Weder Phlipp Max per direktem Freistoß (13.) noch André Hahn per Kopf nach einer Max-Freistoßflanke (15.) konnten das Tor von Union-Keeper Rafal Gikiewicz aber ernsthaft in Gefahr bringen.

Kurz darauf verzog der offensivffreudige Lenz für Union aus 20 Metern (20.), viel mehr hatten die Gastgeber danach in Durchgang eins aber nicht mehr zu bieten. Auch die Gäste aus Augsburg agierten im letzten Drittel zu oft zu fahrig und kamen lediglich durch den Außennetztreffer von Ruben Vargas nochmal gefährlich vor das Berliner Tor (37.).

Nach der Pause tat Union dann das, was es in dieser Saison am besten kann: Standards in Tore verwandeln. Union-Kapitän Christopher Trimmel brachte einen Eckball scharf an den Fünfer, wo Augsburgs Hahn den Ball unglücklich verlängerte. Neven Subotic stand am langen Pfosten goldrichtig und traf mit der Innenseite zum 1:0 für Union – auch FCA-Schlussmann Tomas Koubek machte beim zögerlichen Herauslaufen keine gute Figur (47.).

Dass es die "Eisernen" auch aus dem Spiel heraus können, bewiesen sie ein knappe Viertelstunde später. Eine Flanke von Lenz wehrte Augsburgs Abwehrchef Geoffrey Gouweleeuw auf Robert Andrich ab, der umgehend für Marcus Ingvartsen querlegte. Aus elf Metern netzte der dänische Angreifer trocken mit links in die rechte Ecke ein (61.).

Der FC Augsburg wachte erst spät in der Partie auf und vergab durch Florian Niederlechner und Alfred Finnbogason binnen einer Minute noch zwei hochkarätige Chancen zum Anschluss (89.).

Die Stimmen:

Oliver Ruhnert (Geschäftsführer Sport Union Berlin): "Wir haben in der zweiten Halbzeit das Quäntchen Glück mehr. Dass wir dann das 2:0 nachgelegt haben, war heute der Schlüssel."

Daniel Baier (FC Augsburg): "Es war ein Kampfspiel, wo wir alles reingeworfen haben. Zum Schluss hatten wir Riesenchancen, die wir nicht gemacht haben. Trotzdem haben wir am Ende verdient verloren."

Florian Niederlechner (FC Augsburg): "Wir haben unsere Chance in der zweiten Halbzeit nicht genutzt, obwohl wir ein paar sehr gute Chancen hatten. Hier in Berlin kann man verlieren, trotzdem wollen wir es nächste Woche besser machen."

Das fiel auf: Unioner Lufthoheit

Dass es Union viel mit langen Bällen probieren würde, war FCA-Trainer Schmidt schon vor der Partie klar, als der Augsburger Übungsleiter im Vorfeld von einem zu erwartenden Kampfspiel sprach. Dennoch hatten die Gäste den langen Bällen der Berliner wenig entgegenzusetzen und gewannen nur 40 Prozent ihrer Luftzweikämpfe.

Die Statistik: 9

Nach zuletzt neun Spielen in Folge mit mindestens einem eigenen Treffer blieb der FC Augsburg gegen Union wieder ohne Tor.

