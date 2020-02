Trainer Achim Beierlorzer warf eifrig Kamelle, die Mannschaft um Kapitän Danny Latza schunkelte trotz Nieselregens munter mit ihren jecken Fans: Auf dem Rosenmontagszug rückten die verschärften Abstiegssorgen der Fußballer vom FSV Mainz 05 für ein paar Stunden in den Hintergrund.

"Verstecken gilt nicht", sagte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder in der ARD und bezeichnete den geschlossenen Teambesuch der Faschingsfeierlichkeiten als perfekte "Teambuilding-Maßnahme". So verliere man das Negative viel schneller, als wenn man zu Hause sitze und sich den Kopf zermartere.

Wegweisende Wochen für Mainz

Vier Gegentore beim VfL Wolfsburg, nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz - aber der Höhepunkt der traditionsreichen Mainzer Fastnacht ohne den FSV? Das kam auch für Beierlorzer nicht infrage. "Das gehört zu unserem Verein dazu. Mainz 05 ist ein Karnevalsverein", sagte der Coach.

Das muntere Faschingstreiben mit Hunderttausenden Schaulustigen konnte aber nur kurz von den sportlichen Problemen ablenken. "Wir müssen sofort wieder umswitchen und unsere Aufgabe am kommenden Wochenende sehen", forderte Beierlorzer:

" Da muss jetzt jeder von den Spielern begreifen, dass man jetzt nicht mehr rumdiskutieren muss. "

Mainz steht nach der 0:4-Schlappe in Wolfsburg vor wegweisenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt. Am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) geht es vor eigenem Publikum gegen Schlusslicht SC Paderborn. Anschließend folgen die Spiele gegen Fortuna Düsseldorf (8. März) sowie beim 1. FC Köln (14. März). "Es ist für uns völlig klar, dass die nächsten Spiele für uns entscheidend sein werden", sagte Beierlorzer.

Zweikampfverhalten "nicht akzeptabel"

Mit einer Leistung wie in Wolfsburg, da waren sich die Mainzer einig, dürfte es mit dem Ligaverbleib eng werden. Hinten extrem anfällig und fehlerhaft, in den Zweikämpfen erschreckend schwach - nach einem stürmischen Beginn mit sechs Ecken in den ersten vier Minuten blieb der FSV am Sonntagabend den Beweis seiner Bundesligatauglichkeit weitgehend schuldig.

FSV Mainz 05: Ratlose Gesichter nach der Pleite in WolfsburgGetty Images

"Das muss in den Kopf rein, dass wir es mit so einem Auftritt schwer haben werden", sagte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder. Der Manager ließ nach dem unerwartet herben Rückschlag reichlich Dampf ab. Vor allem das Zweikampfverhalten sei "nicht akzeptabel" gewesen:

" Es braucht keiner glauben, dass es so in den nächsten Wochen in irgendeiner Weise zu schaffen ist. "

Eine Absage der Feierlichkeiten kam für Schröder und seine Mainzer aber nicht infrage. Es sei wichtig, sich zu stellen und Fastnacht zu feiern, "auch wenn es sich jetzt ganz komisch anfühlt, wenn du 0:4 verlierst". Kapitän Latza ging es ähnlich, man wolle den jecken Fans mit ihrer Teilnahme aber zumindest "ein Lächeln ins Gesicht" zaubern.

Dieses Lächeln wollen Latza und Co. in den kommenden Wochen auch wieder mit ihren sportlichen Leistungen erzeugen.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Mordaufruf im Stadion - so macht sich die Liga mitschuldig!