So lief das Spiel:

Im Kellerduell des 15. gegen den Tabellenletzten machten die Mainzer von Beginn an Druck – den 05ern war anzusehen, dass im Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten unbedingt ein Dreier her sollte. In den ersten zehn Minuten kamen die Gastgeber über die Außenpositionen mehrfach gefährlich vors Paderborner Tor, die Gäste blieben vorerst in Abwehrhaltung.

Doch im Umschaltspiel wirkte der SCP hellwach und war bei Kontersituationen zur Stelle, allerdings gelang dem Aufsteiger zu diesem Zeitpunkt nicht der entscheidende Pass. Im Mainzer Dauerregen entwickelte sich eine typische Partie spielmachende Heimmannschaft gegen lauernde Gäste.

In der 29. Minute setzte sich Robin Quaison an der Paderborner Strafraumgrenze durch, die Gäste bekamen den Ball nicht geklärt. Der Mainzer zwang die Kugel ins Kurze Eck – eine erarbeitete Führung für die Hausherren. Zeitgleich setzte sintflutartiger Regen ein, der zusammen mit dem vorherrschenden Wind für äußerst widrige Bedingungen sorgte.

Nur wenig später bediente der Torschütze seinen Mitspieler Karim Onisiwo, der mühelos zum 2:0 einschob (37.); die Gäste schienen nicht auf der Höhe. Mainz nahm eine nach Spielanteilen verdiente Führung mit in die Kabine.

Nach der Pause stellte Gästecoach Steffen Baumgart seine Mannschaft nicht um. Die signifikansteste Veränderung fand am Himmel statt – aus Dauerregen wurde binnen Minuten eitler Sonnenschein. Mainz ließ sich jetzt ein wenig fallen, die Gäste bekamen mehr Spielanteile.

Doch der SC Paderborn konnte aus seinem erhöhten Ballbesitz kaum etwas machen. Mainz dominierte weiter die Partie und war auch 20 Minuten vor Schluss noch immer Herr der Lage. Die Gäste bemühten sich zwar um Spielkultur, konnten aber keine Abschlüsse vor dem Mainzer Tor herbeiführen. In einer insgesamt recht statischen Partie setzte Mainz 05 sich letztlich mühelos gegen einen direkten Konkurrenten durch und holt drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Die Stimmen zum Spiel:

Christian Strohdiek (Kapitän SC Paderborn): "Wir waren nicht so kompakt in den Zweikämpfen. Es war klar, dass es heute ein Fight wird – aber es waren zu viele Kleinigkeiten, die nicht gepasst haben. Wir geben weiterhin nicht auf."

Philipp Mwene (Verteidiger Mainz 05): "Wir waren von Anfang an in den Zweikämpfen. Wir haben unsere Chancen genutzt und es souverän runtergespielt. Wir haben das heute sehr erwachsen angenommen."

Robin Quaison (Stürmer Mainz 05): "Wir wollten heute unbedingt bei unseren Fans was gutmachen. Wir wussten, wir können den Abstand vergrößern. Wir wollten es heute unbedingt."

Der Tweet zum Spiel:

Manchmal gibt es Wichtigeres als Fußball: Streli Mamba, dessen Nichte beim letzten Bundesligaspiel des SCP in München tragischerweise verstorben war, erfuhr am Samstag die Solidarität seiner Mannschaftskollegen.

Das fiel auf: Premiere

Der 24-jährige Isländer Samuel Kari Fridjonsson gab am Samstagnachmittag sein Startelfdebut für den SC Paderborn.

Die Statistik zum Spiel: 11

Die letzten elf Spiele, in denen Mainz 05 zur Halbzeit in Führung lag, konnte der FSV auch gewinnen.