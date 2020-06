Fortuna Düsseldorf war gegen den BVB mal wieder von der Glücksgöttin verlassen, Werder Bremen schloss im Abstiegskampf bis auf ein Tor auf. Der SC Paderborn kann hingegen für die 2. Liga planen. Sowohl Bremen als auch Düsseldorf haben ein insgesamt lösbares Restprogramm, sodass auch der 1. FSV Mainz 05 und der FC Augsburg noch nicht ganz gerettet sind.

Wenn es nichts werden sollte mit dem Klassenerhalt für Fortuna Düsseldorf, dann dürfte Uwe Rösler des Öfteren an den 13. Juni zurückdenken. Den Tabellenzweiten Borussia Dortmund beherrscht, zweimal am Pfosten gescheitert, in der fünften Minute der Nachspielzeit das 0:1 durch Erling Haaland kassiert - ein exemplarischer Spielverlauf für die Rheinländer in dieser von Pech und Unvermögen geprägten Saison.

"Ich bin selten sprachlos. Heute bin ich es", sagte Rösler nach dem 0:1 (0:0) gegen den hohen Favoriten. Anstatt an den letzten drei Spieltagen noch Platz 15 und die direkte Rettung ins Visier zu nehmen, droht mehr denn je der Verlust des Relegationsplatzes und damit der Sturz in Liga zwei.

Um ein Törchen ist die Fortuna nur noch besser als Werder Bremen, das sich mit 5:1 (3:0) beim Tabellenletzten SC Paderborn den Frust der letzten Monate von der Seele schoss - und den Abstieg der Ostwestfalen angesichts von acht Punkten Rückstand auf Rang 16 quasi besiegelte.

Zehn Punkte seit Corona-Restart für Bremen

Mit zehn Punkten seit dem Corona-Restart ist der SV Werder das formstärkste Team im Tabellenkeller. Düsseldorf, das allein nach Führungen in dieser Saison 24 (!) Punkte verspielte, sammelte im Vergleichszeitraum trotz ansprechender Leistungen lediglich sechs Zähler.

In den verbalen Angriffsmodus wollte Werder-Trainer Florian Kohfeldt dennoch nicht schalten. "Es gibt keinen Grund, in irgendeine Form der Euphorie zu verfallen. Wir haben noch nichts gewonnen und sind immer noch auf einem Abstiegsplatz", sagte der 37-Jährige.

Selbstvertrauen für den Schlussspurt sollten sich die Kicker des ehemaligen Europokalsiegers der Pokalsieger allerdings geholt haben. Nur dreimal hatte Bremen seit dem Corona-Restart getroffen. In Paderborn verdoppelten Davy Klaassen per Kopf (20./39.) und Yuya Osako (34.) diesen Wert schon im ersten Abschnitt, Maximilian Eggestein (59.) und der eingewechselte Rückkehrer Niclas Füllkrug (90.+2) legten nach. Der verschossene Handelfmeter von Milot Rashica (19.) warf die Gäste ebenso wenig aus der Bahn wie das Gegentor durch Abdelhamid Sabiri (66).

"Wir brauchen auf jeden Fall noch Siege", hielt Kohfeldt richtigerweise fest. Zumindest am Dienstag (20:30 Uhr im Liveticker) gegen Fast-Meister Bayern München dürfte dieses Unterfangen schwierig werden, danach allerdings warten im FSV Mainz 05 auswärts sowie dem 1. FC Köln im Weserstadion Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, die in den letzten Wochen überwiegend holprig auftraten.

Vergleichbares Restprogramm

Düsseldorf steht vor einem vergleichbar anspruchsvollen Restprogramm. Am Mittwoch (20:30 Uhr im Liveticker) beim Tabellendritten RB Leipzig ist die Fortuna klarer Außenseiter, gegen den FC Augsburg und bei Union Berlin sieht das schon anders aus. Rösler denkt deswegen lange nicht ans Aufgeben. Mut machten ihm "diese Leistung, diese Mentalität", und "immer noch die Tabelle".

Diese weist den SC Paderborn als mit Abstand schlechtestes Team der Saison aus. Ein Bild, das gemessen an den Leistungen des wackeren Aufsteigers lange schief wirkte, am Samstag allerdings die Realität widerspiegelte.

SCP-Coach Steffen Baumgart, sonst engagierter Advokat seiner Spieler, war "maßlos enttäuscht" und "traurig" nach einem Tag, an dem seine Mannschaft "keine Antworten auf nichts gehabt" habe.

Am Dienstag bei Baumgarts alter Liebe Union Berlin könnte der Abstieg besiegelt werden. Dann bliebe dem SCP nicht viel mehr als breite Anerkennung aus der Branche - und der Bundesliga-Rekord von 17 Gelben Karten, den Abräumer Klaus Gjasula am Samstag aufstellte.

