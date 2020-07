Alphonso Davies hat ganz offen von seiner Anfangszeit beim FC Bayern berichtet. Dabei erklärte der 19-Jährige im Podcast "Men in Blazers": "Ich fand es definitiv einschüchternd. Als junger Spieler aus Kanada wusste ich nicht, was mich erwarten würde." Vor allem das erste Training blieb Davies im Gedächtnis. Beim Passspiel seien die Bälle nur so umhergeflogen. "Das war der Hammer", so der Kanadier.

"Die Qualität der Pässe war so hoch, die Spieler hatten so ein extremes Spielverständnis, alles war einfach nur top. Wenn man so etwas im Fernsehen sieht, dann sieht das ganz leicht und lässig aus, aber wenn man selbst dabei ist und diese Erfahrung erlebt, ist es ein ganz anderes Level", sagte Davies.

Auch sein erster Startelfeinsatz in der Bundesliga hinterließ im Oktober 2019 bleibenden Eindruck beim damals 18-Jährigen. Der Linksverteidiger erzählte im Podcast: "Mein erstes Spiel in der Startelf war gegen Union Berlin. Ich habe mich umgesehen und nur gedacht: das ist verrückt."

"Als ich den ersten Ball bekam, wollte ich einen einfachen Pass spielen, um gut in Spiel zu finden", meinte Davies, das habe jedoch nicht geklappt: "Ich habe den Ball fast verloren. Beim zweiten Ball hat es besser geklappt und langsam kehrte mein Selbstvertrauen wieder zurück."

Dabei sei ihm auch sofort ein wichtiger Unterschied zwischen der amerikanischen MLS und der Bundesliga aufgefallen. "Fehler können hier sehr wehtun", so der Youngster.

Davies wechselte im Januar 2019 für zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps nach München. In der Rückrunde der Saison 2018/19 erhielt Davies lediglich sporadische Einsätze bei den Profis. Seit dem Match gegen Union Berlin - die Bayern gewannen 2:1 - stand er allerdings in allen Bundesligaspielen auf dem Platz. Einzig eine Gelbrot-Sperre am 33. Spieltag bremste den 19-Jährigen.

