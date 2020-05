Shootingstar Alphonso Davies von Bayern München wäre offenbar beinahe bei einem Konkurrenten des Rekordmeisters gelandet. Wie die "tz" berichtet, soll der FSV Mainz 05 einst von einer Verpflichtung des Kanadiers abgesehen haben, da man seine Bundesliga-Tauglichkeit anzweifelte. Besonders die Bewältigung der taktischen Anforderungen des deutschen Oberhauses wurde dem Nationalspieler abgesprochen.

Mainz verzichtete also auf einen Rekordtransfer und die Münchner schlugen letztendlich bei Davies zu. Der 19-Jährige wechselte in der Winterpause 2018/19 von den Vancouver Whitecaps aus der MLS an die Säbener Straße.

Anfangs pendelte der Flügelflitzer zwischen der zweiten Mannschaft und den Profis, doch spätestens seit der Übernahme von Trainer Hansi Flick im vergangenen Herbst ist er als umgeschulter Linksverteidiger unverzichtbar. Unter dem neuen Coach verpasste Davies nur 27 Pflichtspielminuten.

Kein Wunder also, dass die Bayern-Bosse den Vertrag des Youngsters schnell bis 2025 verlängert haben. "Alphonso hat beim FC Bayern eine sehr gute Entwicklung genommen. Er hat sich diese Vertragsverlängerung mit seinen überzeugenden Leistungen verdient", kommentierte der Vorstandsvorsitzende der Münchner, Karl-Heinz Rummenigge, den Schritt.

