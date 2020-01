Buzz

Neben Müller imitierte Davies in dem kurzen Clip auch Serge Gnabry, der bekanntlich gerne als Torjubel in einer imaginären Tasse umrührt - angelehnt an Basketball-Star James Harden.

Bayern-Torjäger Robert Lewandowski wiederum wurde vom 19-jährigen Kanadier mit überkreuzten Armen und einem Biss in den Finger dargestellt.

Müllers Jubelpose war dann auch klar zu erkennen: Mit einer geballten Faust und weit aufgerissenem Mund jubelte Davies in Richtung Kamera. Diese Imitation erhielt nicht nur vom Bayern-Urgestein großes Lob, sondern auch von zahlreichen Usern.

