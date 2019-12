Anstoßzeiten: Bayern - BVB als Abendspiel, Revierderby am Nachmittag

Die in der Kritik stehenden Montagsspiele finden am 23. Spieltag zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin und am 26. Spieltag zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen statt.

Eine veränderte Anstoßzeit gibt es zum Auftakt des 25. Spieltages: Aufgrund einer Betriebszeitenbeschränkung der Benteler-Arena wird das Spiel zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Köln bereits um 20.00 Uhr angepfiffen. Die DFL folgt mit dieser Ausnahme dem Wunsch der Paderborner, die das Spiel andernfalls in einem Ausweich-Stadion hätten austragen müssen.

"Diese Abweichung von der Regelanstoßzeit ist nur deshalb vertretbar, weil die Spielpaarung bei internationalen TV-Partnern auf überschaubare Resonanz stößt und auch die nationalen TV-Partner ihr Einverständnis erklärt haben", teilte die DFL zu dieser Regelung mit.

