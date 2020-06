Bayer 04 Leverkusen hat am letzten Spieltag einen verdienten 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05 eingefahren. Kevin Volland brachte die Werkself nach Vorarbeit von Nadiem Amiri früh in Front (2.). Im Anschluss dominierten die Gastgeber über 90 Minuten die Partie, verpassten aber die Vorentscheidung. Da Gladbach seine Hausaufgaben machte, beendet Bayer 04 die Spielzeit auf Rang fünf.

So lief das Spiel:

Leverkusen erwischte einen perfekten Start und erzielte mit dem ersten Abschluss direkt das erste Tor. Nach einem unnötigen Ballverlust der Gäste machten es Florian Wirtz und Nadiem Amiri im Zusammenspiel stark über die rechte Seite. Kevin Volland vollendete den starken Konter mit einem eiskalten Abschluss im Sechzehner (2.).

Nur drei Minuten später hätte Bayer erhöhen können, doch nach Hereingabe von Leon Bailey klärte Aáron Martin, nachdem Volland verpasste.

Daraufhin dauerte es etwas, bis wieder Fahrt ins Spiel kam. Ridle Baku bereitete stark für Jonathan Burkhardt vor, der Sven Bender aussteigen ließ und aus 16 Metern an Lukas Hradecky scheiterte (19.).

In der Folge konnte Wirtz über rechts in den Sechzehner eindringen, er ließ Martin aussteigen, verstolperte dann jedoch die Möglichkeit gegen Kunde Malong (26.).

Nach einem starken Angriff zappelte der Ball erneut im Netz der Mainzer. Doch die Fahne war oben, der Treffer zählte nicht. Julian Baumgartlinger flankte stark auf Volland, der mit der Hacke für Amiri auflegte. Der deutsche Nationalspieler traf ins Netz, doch Volland stand zuvor im Abseits (34.).

In der Nachspielzeit kombinierten sich erneut Burkhardt und Baku in den gegnerischen Sechzehner, doch Letzterer verfehlte das Tor aus zwölf Metern (45.+1).

Nach einen Freistoß von Amiri kam Mitchell Weiser freistehend aus fünf Metern zum Kopfball, doch der kurz zuvor eingewechselte Defensivmann war zu überrascht und scheiterte am Pfosten (47.).

Nur eine Minute später zappelte der Ball im Netz der Werkself. Da am Ende eines Konters Jean-Philippe Mateta allerdings im Abseits stand, wurde das Tor zurecht nicht anerkannt.

Kurz darauf kam Bailey links im Sechzehner frei zum Abschluss, doch der Jamaikaner verfehlte das lange Eck nur knapp (51.).

Daraufhin zappelte der Ball im Netz der Mainzer, doch aufgrund eines Fouls von Wirtz in der Entstehung, wurde der Treffer nach VAR-Einsatz aberkannt. Baumgartlinger hatte für Volland aufgelegt (67.).

Auf der anderen Seite wurde erneut ein Treffer aberkannt, als Moussa Niakhaté in den Winkel traf, doch Alexander Hack Hradecky unfair wegdrängte (74.). Auf der Gegenseite verpasste Kai Havertz nach starker Vorarbeit von Moussa Diaby im Sechzehner (75.).

Kurz vor dem Ende trafen die Mainzer noch zweimal die Latte. Erst zog der eingewechselte Edimilson Fernandes aus 19 Metern ab und traf den Querbalken, dann parierte Hradecky gegen Dong-Won Ji so, dass das Leder ans Aluminium ging. Die letzte Situation wurde wegen Abseits jedoch zurückgepfiffen (86./87.).

Die Stimmen:

Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen): "Wir haben gewonnen, das war das Ziel heute. Wir waren die bessere Mannschaft, haben es aber verpasst den Sack zuzumachen. Mainz hatte nichts mehr zu verlieren, das hat man hinten raus gemerkt."

Sven Bender (Bayer 04 Leverkusen): "Natürlich sind wir enttäuscht. Aber wir brauchen uns für die Saison nicht zu schämen. Wir haben eine gute Punkteausbeute gehabt, leider waren es am Ende nicht genug und vier Mannschaften waren besser."

Danny Latza (1. FSV Mainz 05): "Es war am Ende ein hin und her. Ich glaube Leverkusen wollte noch eins schießen, wir wollten noch eins schießen, wir sind dann am Ende noch voll angelaufen. Wir hatten dann noch zwei große Chancen oder drei, wo es dann leider auch abseits war. Ein Unentschieden wäre heute drin gewesen, aber leider haben wir es heute nicht geschafft noch einen Punkt mitzunehmen."

Jonathan Burkhardt (1. FSV Mainz 05): "Wir haben verdient verloren. Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, mit etwas Glück nehmen wir einen Punkt mit. Jetzt bin ich platt und froh, dass mal ein paar Tage frei sind."

Das fiel auf: Nutzloser Sieg

Leverkusen war über die meiste Zeit des Spiels dominant, verpasste es jedoch auf 2:0 zu erhöhen und zitterte am Ende die drei Punkte übers Ziel. Am Ende bringt es der Werkself jedoch nichts, weil Gladbach parallel gegen Hertha (2:1) siegte und sich somit die Königsklasse sicherte. Bayer beendet die Saison damit auf dem undankbaren fünften Platz.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 19

19 Torschüsse wurden am Ende des Spiels von beiden Seiten abgegeben, doch das Ergebnis lautete lediglich 1:0. Viermal zappelte der Ball im Netz, doch drei Treffer davon wurden zurecht aberkannt. Zudem scheiterte Mainz in der Schlussphase am Aluminium.

