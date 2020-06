Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München live im TV, Livestream und Liveticker: Am 30. Spieltag der Bundesliga reist der FC Bayern München nach Leverkusen. Das Match beginnt am Samstag, 6. Juni, um 15:30 Uhr, und wird live im TV bei Sky Bundesliga 2 übertragen. Einen Livestream zur Partie gibt es bei SkyGo. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Match Leverkusen gegen München an.

Am 30. Spieltag der Bundesliga trifft Bayer 04 Leverkusen auf den FC Bayern München. Die Münchner würden mit einem Sieg den nächsten großen Schritt Richtung Meistertitel machen. Leverkusen hat noch gute Chancen auf die Teilnahme an der Champions League. Das Spiel beginnt am Samstag, 6. Juni, um 15:30 Uhr.

Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern live im TV

Das Match in der BayArena in Leverkusen wird live im TV bei SkySport 2 übertragen. Außerdem können Fans das Spiel im Rahmen der Samstagskonferenz mit allen Partien auf Sky Sport 1 sehen.

Leverkusen - München: Bundesliga im Livestream

Bei SkyGo gibt es sowohl die Konferenz als auch das komplette Einzelmatch im Livestream.

Bayer 04 - FC Bayern München im Liveticker

Bei Eurosport.de verpasst Ihr im Liveticker natürlich keine Sekunde vom Spiel. Hier gibt es alle Infos zur Bundesliga.

Leverkusen - FC Bayern im Radio

Bei amazon.de gibt es im Internetradio wie gewohnt alle Bundesligamatches live.

Die vergangenen zehn Begegnungen: Leverkusen - München

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

30.11.2019: FC Bayern München - Bayer Leverkusen 1:2

02.02.2019: Bayer Leverkusen - FC Bayern München 3:1

15.09.2018: FC Bayern München - Bayer Leverkusen 3:1

17.04.2018: Bayer Leverkusen - FC Bayern München 2:6 (DFB-Pokal)

12.01.2018: Bayer Leverkusen - FC Bayern München 1:3

18.08.2017: FC Bayern München - Bayer Leverkusen 3:1

15.04.2017: Bayer Leverkusen - FC Bayern München 0:0

26.11.2016: FC Bayern München - Bayer Leverkusen 2:1

06.02.2016: Bayer Leverkusen - FC Bayern München 0:0

29.08.2015: FC Bayern München - Bayer Leverkusen 3:0

